Этот туристический город запрещает своим посетителям "пристроить зад": здесь могут оштрафовать за сидение на земле
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Здесь даже сесть нельзя
Путешествия – это отличная возможность открыть новые культуры и места. Мы рассказывали, как правильно пить эспрессо в Италии. Однако, чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде штрафов, следует знать о некоторых особых правилах, действующих в популярных туристических городах.
Венеция с ее романтическими каналами и исторической архитектурой является одним из самых популярных туристических направлений. Однако красота этого города имеет свою цену. Чтобы сохранить его уникальную атмосферу и уберечь от разрушения, местные власти ввели ряд ограничений для туристов. О самых интересных из них рассказываем вместе с traveloffpath.com.
Одним из самых известных правил запрет сидеть на площади Сан-Марко и моста Риальто. Это связано с большим количеством туристов, посещающих эти места, и необходимостью сохранить их историческую ценность.
Кроме того, в Венеции запрещены еще многие другие вещи. За нарушение этих правил предусмотрены значительные штрафы, которые могут достигать нескольких сотен евро. Нельзя:
- Ходить топлесс
- Кормить голубей
- Кататься на велосипеде
- Купаться в каналах
- Выбрасывать мусор
- Есть и пить в общественных местах
Подобные правила действуют и в других итальянских городах. К примеру, во Флоренции запрещено есть в общественных местах в определенное время, а в Риме – купаться в фонтанах. Также мы рассказывали, как правильно есть хинкали в грузинских ресторанах.