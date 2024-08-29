Этот туристический город запрещает своим посетителям "пристроить зад": здесь могут оштрафовать за сидение на земле

Здесь даже сесть нельзя

Путешествия – это отличная возможность открыть новые культуры и места. Мы рассказывали, как правильно пить эспрессо в Италии. Однако, чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде штрафов, следует знать о некоторых особых правилах, действующих в популярных туристических городах.

Венеция с ее романтическими каналами и исторической архитектурой является одним из самых популярных туристических направлений. Однако красота этого города имеет свою цену. Чтобы сохранить его уникальную атмосферу и уберечь от разрушения, местные власти ввели ряд ограничений для туристов. О самых интересных из них рассказываем вместе с traveloffpath.com.

Одним из самых известных правил запрет сидеть на площади Сан-Марко и моста Риальто. Это связано с большим количеством туристов, посещающих эти места, и необходимостью сохранить их историческую ценность.

Кроме того, в Венеции запрещены еще многие другие вещи. За нарушение этих правил предусмотрены значительные штрафы, которые могут достигать нескольких сотен евро. Нельзя:

Ходить топлесс

Кормить голубей

Кататься на велосипеде

Купаться в каналах

Выбрасывать мусор

Есть и пить в общественных местах

Подобные правила действуют и в других итальянских городах. К примеру, во Флоренции запрещено есть в общественных местах в определенное время, а в Риме – купаться в фонтанах. Также мы рассказывали, как правильно есть хинкали в грузинских ресторанах.