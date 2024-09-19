Разведчики раскрыли детали "пейджерной атаки" на Хезболлу: "окно возможностей" было коротким

Агенты могли взять под контроль цепочку поставок пейджеров

Время для "пейджерной атаки" на членов радикального движения "Хезболла" в Ливане было выбрано не оптимальное. Об это говорит отсутствие каких-либо серьезных военных действий со стороны Израиля в течение нескольких часов после первых взрывов.

Такое мнение The Washington Post высказал бывший высокопоставленный сотрудник Моссада Одед Эйлам. В прошлом он курировал международные контртеррористические операции.

Советник израильского управления военной разведки и бывший старший командир службы внутренней безопасности Израиля Шин Бет пояснил, что агенты могли взять под контроль цепочку поставок пейджеров и разместить в каждом из них небольшое количество взрывчатки. После того как это было сделано, времени было мало. Так как даже один случайный взрыв мог сорвать всю операцию.

Другие бывшие сотрудники израильской разведки подтверждают его мнение. По их словам, такие операции — которые готовятся месяцами, если не годами, — имеют "короткий срок годности" после своего начала. Окном возможностей в этом случае стало решение "Хезболлы" перейти на пейджеры, которые она считала более безопасными и менее технологичными устройствами, объяснил Эйлам.

"Вам нужно минимальное [время] между установкой и нажатием кнопки", — сказал он.

Как сообщал "Телеграф", менее, чем через сутки после серии взрывов в Ливане, в ходе которой у членов радикального движения "Хезболла" массово детонировали пейджеры, ситуация повторилась вновь. На этот раз из строя начала выходить и другая электроника.