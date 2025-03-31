Смогут ли депутаты ОПЗЖ баллотироваться на предстоящих выборах: объясняет глава ЦИК

Санкции могут косвенно влиять на предвыборную деятельность таких кандидатов

Выборы в Украине пройдут после завершения войны. Запрещенные политические партии не будут участвовать в них. А вот баллотирование для представителей этих партий и лиц, против которых действуют персональные санкции, запретов нет.

Об этом сказал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью УП. По его словам, если запрещенная партия, например ОПЗЖ, предоставит избирательный список на регистрацию в ЦИК, ей будет отказано.

"Когда мы говорим о персоналиях, кто там у них был, то сейчас нет запретов", — сказал он.

Относительно граждан, против которых введены персональные санкции Украины, глава ЦИК отметил: "Если мы говорим о возможности зарегистрироваться кандидатом, то в Конституции или законах Украины нет основания для отказа в регистрации как применение персональных санкций".

Однако Диденко добавил, что санкции могут косвенно влиять на предвыборную деятельность таких кандидатов.

Глава ЦИК также отметил необходимость принятия специального закона об особенностях проведения послевоенных выборов, который бы урегулировал многие конкретные аспекты избирательного процесса, возникшие в новых условиях.

Ранее "Телеграф" писал, кого будут выбирать украинцы первым после войны на выборах.