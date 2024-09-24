Штампов в паспорте теперь не будет: ЕС меняет правила пересечения границы, подробности
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Теперь вместо штампов в паспорте – сканирование лица и отпечатков пальцев
Европейский Союз (ЕС) вводит новые правила въезда в страны Шенгенской зоны. Они вступят в силу с 10 ноября и будут касаться всех неграждан ЕС, включая украинцев.
Теперь вместо штампов в паспорте у путешественника будут сканировать лицо и отпечатки пальцев. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Украины. Правила будут действовать независимо от наличия визы или безвиза.
Система EES будет однократно фиксировать биометрические данные и сохранять их 3 года. Повторно их сдавать не нужно.
Регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания.
Система EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, где останется традиционная процедура проставления штампов. Также система будет применяться в четырех государствах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.
Чего ждать границ
Во время первого въезда у граждан будут принимать биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица.
Время прохождения границы может увеличиться примерно на 40 секунд.
Если человек отказывается от биометрии, то ему отказывают во въезде.
Далее при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания.
Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам за незаконное пересечение границы во время войны.