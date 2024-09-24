Штампов в паспорте теперь не будет: ЕС меняет правила пересечения границы, подробности

Теперь вместо штампов в паспорте – сканирование лица и отпечатков пальцев

Европейский Союз (ЕС) вводит новые правила въезда в страны Шенгенской зоны. Они вступят в силу с 10 ноября и будут касаться всех неграждан ЕС, включая украинцев.

Теперь вместо штампов в паспорте у путешественника будут сканировать лицо и отпечатки пальцев. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Украины. Правила будут действовать независимо от наличия визы или безвиза.

Система EES будет однократно фиксировать биометрические данные и сохранять их 3 года. Повторно их сдавать не нужно.

Регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания.

Система EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, где останется традиционная процедура проставления штампов. Также система будет применяться в четырех государствах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Чего ждать границ

Во время первого въезда у граждан будут принимать биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица.

Время прохождения границы может увеличиться примерно на 40 секунд.

Если человек отказывается от биометрии, то ему отказывают во въезде.

Далее при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам за незаконное пересечение границы во время войны.