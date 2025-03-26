Россияне уговаривают США навязать Украине новую Конституцию? Политолог рассказал об интересном инсайде

Россияне серьезно надеются уговорить на это администрацию Трампа

Российский режим среди других предложений для Соединенных Штатов во время недавних "переговоров" в Саудовской Аравии просил у американцев "поспособствовать" тому, чтобы Украина изменила свою Конституцию. Главный закон наша страна должна изменить на то, что будет выгодно россиянам.

Об этом рассказал политолог Николай Давидюк в своем видео об итогах переговоров. Он отметил, что в России надеются заручиться согласием США и заставить Вашингтон надавить на Киев.

"Есть инсайд по переговорам: россияне требуют не изменений в Конституцию, россияне вообще хотят новую Конституцию. Потому, что говорят: "Мы замучились, запарились типа вам постоянно что-то менять, так что сейчас так, примем такую Конституцию, которая надо России, вот пусть такая и будет"", — отметил он.

По словам Давидюка, россияне серьезно надеются уговорить на это администрацию Трампа – мол, если удастся, то США надавят на Украину, снова перестанут предоставлять разведывательные данные и оружие, и Украина под американским давлением будет вынуждена согласиться. Россияне, скорее всего, потребуют "прописать" в новой "Конституции" кроме других давно известных моментов также возможность возвращения в Украину своих клевретов, Медведчука и Януковича, статус русского, как второго государственного языка, федерализацию и другие любимые российские "хотелки".

"Россияне говорят: мы устали им постоянно навязывать, они это отвергают. А давайте новое условие, все там спрячем красивенько, и вместе с выборами сделаем еще референдум о новой Конституции и втюхаем им под дулом автоматов новую Конституцию — пусть будет, чтобы было. Украинцы – они же дураки типа, об них надо ноги вытирать, вот давайте им еще и на переговорах влепим новую Конституцию", – объяснил Давидюк ход мыслей российского режима.

Отметим, что недавно военный аналитик Алексей Копытько уже предупреждал, что рано или поздно россияне начнут "качать" тему изменения Конституции Украины. Украинская Конституция не позволяет признать оккупированные территории российскими, обеспечить деятельность "пятой колонны" в Украине, перекрыть Киеву путь в НАТО, и даже попытаться "сковырнуть" Зеленского с помощью выборов ни россияне, ни трамписты не могут — запрещено Конституцией.

Напомним также, что мирные переговоры касательно войны в Украине россияне по приказу Путина намеренно затягивают. Цель проста – захватить как можно больше украинских земель до возможного перемирия. Кремль считает, что США в конце концов заставят Украину отдать оккупированные территории.