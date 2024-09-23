Может ли временно непригодный мужчина уехать за границу: при каких условиях

Подтвердить свое право нужно документально

Согласно украинскому законодательству, во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать государственную границу. Однако есть исключения для определенных категорий граждан.

Одной из таких категорий есть лица, получившие статус "временно непригодный" к военной службе. Как сообщают специалисты портала "Юристи.UA", военнообязанные, нуждающиеся в хирургическом вмешательстве или находящиеся на реабилитации после операции, могут получить отсрочку на несколько месяцев.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, в течение этого времени они имеют право на выезд за пределы Украины для лечения или восстановления.

Юрист отмечает, что лица, признанные временно непригодными к службе сроком от 6 до 12 месяцев, могут пересекать границу при наличии соответствующих медицинских документов. Это право регулируется пунктом 2-6 Правил пересечения границы гражданами Украины, а его исполнение контролируется военно-врачебной комиссией (ВВК).

При оценке степени годности к службе ВВК учитывает продолжительность реабилитационного периода и рекомендации врачей. Это позволяет лицам, которые проходят лечение, получить отсрочку от мобилизации и время полного восстановления здоровья, а также временную возможность выезда за границу для медицинской помощи.

Напоминаем, что право выезжать на территорию Украины могут такие военнообязанные мужчины:

те, кто по медицинским причинам получил разрешение на выезд (по состоянию здоровья);

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

с целью помощи ВСУ;

госслужащие.

Однако, прежде чем планировать поездку за границу, необходимо ознакомиться с информацией, которая есть на официальном веб-портале Государственной пограничной службы Украины.

Ранее "Телеграф" писал, подлежат ли мобилизации иностранцы в Украине. Для мужчин, имеющих два паспорта, ситуация другая.