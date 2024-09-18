Укр

Забронированный мужчина может выехать за границу только при одном условии

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Выезд из Украины
Выезд из Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Чтобы пересечь границу, придется собрать пакет документов

В Украине работники предприятий, признанных критически важными для экономики, могут получить бронирование от мобилизации. Однако бронь не дает право свободно выезжать за границу в военное положение.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, когда забронированный мужчина может пересечь государственную границу. По его словам, работник, имеющий бронь, может покинуть территорию Украины только в связи с командировкой.

Для этого ему необходимо иметь при себе следующие документы:

  • документы об обновлении данных или штрих-код наклейку на временном удостоверении — это необходимо для подтверждения статуса забронированного лица;
  • выписка по бронированию и отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации;
  • приказ по командировке, подтверждающий, что выезд за границу связан с исполнением служебных обязанностей.

Забронированные работники могут пересекать границу во время командировки, но с обязательным условием возвращения в Украину по истечении срока, указанного в приказе.

Следует заметить, что бронирование не является постоянным и может быть отменено в определенных условиях.

Напоминаем, когда бронь может быть аннулирована:

  • истек срок действия бронирования;
  • предприятие, бронировавшее работника, остановило работу;
  • после увольнения забронированного работника с предприятия;
  • предприятие утратило статус критической инфраструктуры.

Также забронированный может получить повестку, если не обновил свои военно-учетные данные до 16 июля. Это возможно даже при электронном бронировании, ведь для того, чтобы оно работало, нужно обновить документы в ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину со вторым гражданством. Обязанность защищать Украину не распространяется на граждан других стран, проживающих в нашей стране.

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#Мобилизация #Выезд за границу #Бронь от мобилизации