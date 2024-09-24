Штампів у паспорті тепер не буде: ЄС змінює правила перетину кордону, подробиці

Тепер замість штампів у паспорті – сканування обличчя та відбитків пальців

Європейський Союз (ЄС) запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони набудуть чинності з 10 листопада і стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями.

Тепер замість штампів у паспорті у подорожувальника скануватимуть обличчя та братимуть відбитки пальців. Про це повідомила прес-служба Уряду України. Правила діятимуть незалежно від наявності візи чи безвізу.

Система EES одноразово фіксуватиме біометричні дані та зберігатиме їх 3 роки. Повторно їх здавати не потрібно.

Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування.

Система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де залишиться традиційна процедура проставлення штампів. Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Чого чекати на кордонів

Під час першого в’їзду у громадян братимуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя.

Час проходження кордону може збільшитися приблизно на 40 секунд.

Якщо людина відмовляється від біометрії, то їй відмовляють у в’їзді.

Далі при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам за незаконний перетин кордону під час війни.