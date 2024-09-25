У Запада возникли проблемы с оружием для Украины

Запасы западных стран на исходе

На оружейных складах стран Запада почти не осталось оружия, которое можно было бы передать Украине. Для решения проблемы странам необходимо обеспечить надежные источники пополнения собственных запасов.

Об этом рассказал государственный секретарь по вопросам вооруженных сил Министерства обороны Великобритании Люк Поллард. Его слова приводит The Times.

По его словам, большая часть западных стран уже передала на нужды ВСУ большую часть доступных ресурсов.

"Нам нужно не только пополнить наши запасы, нам нужны надежные поставки, чтобы отправить в Украину для продолжения борьбы", — отметил он, добавив, что нове торговые отношения уже формируются.

Поллард отметил, что Британия исчерпала свои оружейные запасы, но выразил мнение, что это было "абсолютно правильным" решением.

Издание подчеркивает, что в средине 2023 года Минобороны Великобритании резко сократило объемы передачи военной техники Украине, после того, как пришло к выводу, что сохранение темпов приведет к появлению "неприемлемых рисков для военной готовности" королевства.

При этом сообщается, что в украинском Минобороны тоже высказывали опасения о том, что у Британии "ничего не останется".

Как говорится в отчете университета Киля, который отслеживает выделение помощи Украине, Лондон с начала российского вторжения и до 30 июня 2024 года выделил 8,9 миллиарда евро на военную поддержку ВСУ.

Как сообщалось ранее, народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал о том, что в настоящее время более 10 бригад ВСУ полностью не укомплектованы.