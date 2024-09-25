Захід має проблеми зі зброєю для України

Запаси західних країн закінчуються

На складах зброї країн Заходу майже не залишилося зброї, яку можна було б передати Україні. Для розв'язання проблеми країнам необхідно забезпечити надійні джерела поповнення власних запасів.

Про це розповів державний секретар із питань збройних сил Міністерства оборони Великої Британії Люк Поллард. Його слова наводить The Times.

За його словами, більша частина західних країн уже передала на потреби ЗСУ більшу частину доступних ресурсів.

"Нам потрібно не лише поповнити наші запаси, нам потрібні надійні постачання, щоб відправити в Україну для продовження боротьби", — зазначив він, додавши, що нові торговельні відносини вже формуються.

Поллард зазначив, що Британія вичерпала свої запаси зброї, але висловив думку, що це було "абсолютно правильним" рішенням.

Видання наголошує, що в середині 2023 року Міноборони Великої Британії різко скоротило обсяги передачі військової техніки Україні, після того, як дійшло висновку, що збереження темпів призведе до появи "неприйнятних ризиків для військової готовності" королівства.

При цьому повідомляється, що в українському Міноборони теж висловлювали побоювання про те, що у Британії "нічого не залишиться".

Як йдеться у звіті університету Кіля, який відстежує надання допомоги Україні, Лондон з початку російського вторгнення і до 30 червня 2024 року виділив 8,9 мільярда євро на воєнну підтримку ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, народний депутат Михайло Цимбалюк розповів про те, що наразі понад 10 бригад ЗСУ повністю не укомплектовано.