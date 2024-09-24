"Более 10 бригад до сих пор не укомплектованы": нардеп рассказал о ситуации с подготовкой в ВСУ
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Бойцов необходимо обязательно обучать и готовить
Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк рассказал о реалиях подготовки бойцов ВСУ и заявил, что нельзя без профессиональной подготовки просто брать и направлять людей с тыла в штурмовые бригады. Он подчеркнул, что необходимо готовить боевые части и не допускать того, чтобы бойцы оказывались на фронте без базовых навыков.
Об этом нардеп от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк заявил в эфире "Ранок.LIVE". Он добавил, что руководство Генерального штаба регулярно поднимает вопрос профессионализма и качественной подготовки бойцов.
"Необходимо готовить боевые части и нельзя просто так людей с тыловых подразделений направлять в штурмовые бригады. Тут есть вопросы профессиональной подготовки. Не каждый эффективный тыловик станет хорошим штурмовиком и далеко не всех бойцов можно бросать на передовую", — подчеркнул Цымбалюк.
Он также добавил, что далеко не все сегодня зависит от украинского военно-политического руководства, так как более 10 бригад ВСУ на данный момент полностью не укомплектованы.
"Также следует понимать, что ВСУ в настоящее время имеют более 10 бригад, которые все еще не полностью оснащены, поскольку помощь от партнеров еще не поступила на фронт", — резюмировал нардеп.
Напомним, в этом году в Украине отменили срочную службу, введя обязательную базовую общевойсковую подготовку. Ее будут проходить студенты в высших учебных заведениях.
Допризывная подготовка должна заменить отмененную в октябре 2022 года срочную военную службу и подготовить граждан к предстоящей защите государства еще до вступления в мобилизационный возраст.
Подробнее о том, какие варианты обучения доступны для мобилизованных, какие проблемы вынуждены преодолевать учебные центры и почему иногда результат может не соответствовать заявленному читайте в развернутом материале "Телеграфа": "Учебные программы для мобилизованных оторваны от реальности: военный объяснил почему".