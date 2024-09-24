"Более 10 бригад до сих пор не укомплектованы": нардеп рассказал о ситуации с подготовкой в ВСУ

Бойцов необходимо обязательно обучать и готовить

Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк рассказал о реалиях подготовки бойцов ВСУ и заявил, что нельзя без профессиональной подготовки просто брать и направлять людей с тыла в штурмовые бригады. Он подчеркнул, что необходимо готовить боевые части и не допускать того, чтобы бойцы оказывались на фронте без базовых навыков.

Об этом нардеп от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк заявил в эфире "Ранок.LIVE". Он добавил, что руководство Генерального штаба регулярно поднимает вопрос профессионализма и качественной подготовки бойцов.

"Необходимо готовить боевые части и нельзя просто так людей с тыловых подразделений направлять в штурмовые бригады. Тут есть вопросы профессиональной подготовки. Не каждый эффективный тыловик станет хорошим штурмовиком и далеко не всех бойцов можно бросать на передовую", — подчеркнул Цымбалюк.

Он также добавил, что далеко не все сегодня зависит от украинского военно-политического руководства, так как более 10 бригад ВСУ на данный момент полностью не укомплектованы.

"Также следует понимать, что ВСУ в настоящее время имеют более 10 бригад, которые все еще не полностью оснащены, поскольку помощь от партнеров еще не поступила на фронт", — резюмировал нардеп.

Напомним, в этом году в Украине отменили срочную службу, введя обязательную базовую общевойсковую подготовку. Ее будут проходить студенты в высших учебных заведениях.

Допризывная подготовка должна заменить отмененную в октябре 2022 года срочную военную службу и подготовить граждан к предстоящей защите государства еще до вступления в мобилизационный возраст.