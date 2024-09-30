У "Хезболлы" новый главарь: кто заменил погибшего Хасана Насраллу

"Телеграф" рассказал, что известно о новом руководителе

Недавно был ликвидирован Хасан Насраллу, он погиб в результате авиаудара по столице Ливана. Парамилитарная исламистская организация и партия "Хезболла" получила нового лидера. Генеральным секретарем группировки стал Хашим Сафи ад-Дин.

Об этом сообщает Arabia. В издании отметили, что новый главарь имел тесные родные связи с Хасаном Насралом.

Что известно о Сафи ад-Дина

Он является двоюродным братом Насраллы и зятем бывшего командующего иранскими силами КУДС Касема Сулеймани. Следовательно, арабские СМИ отмечают, что Сафи ад-Дина считали самым вероятным кандидатом на преемника Насраллы.

Как пишет Al-Arabia, в течение трех десятилетий он обрабатывал "деликатные" файлы, а стратегией занимался Насралла. Его работой также руководил бывший военный лидер партии Имад Мугние, убитый 12 февраля 2008 года в результате взрыва заминированного автомобиля в районе Кафр-Суса в Дамаске.

"Хотя Сафи ад-Дин годами оставался "человеком в тени", ограничения безопасности в отношении Насраллы выдвинули его на передовой план", — говорится в публикации Al-Arabia. "Телеграф" рассказывал больше, что известно о Хашиме Сафе ад-Дине.

Напомним, что 27 сентября израильские силы нанесли удары по столице Ливана. Позже стало известно, что в результате обстрела Бейрута погиб главарь "Хезболлы" Хасан Насралла. При этом иранские СМИ отрицали эту информацию. Уже 28 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Насраллы, руководившей группировкой "Хезболла" в течение 32 лет. Впоследствии организация "Хезболла" подтвердила гибель своего предводителя.

Телеграф писал, что после ликвидации лидера организации Сайеда Хасана Насраллы израильские военные не остановились и уничтожили еще одного высокопоставленного члена Хезболлы. В этот раз жертвой стал Набиль Каук, влиятельный деятель группировки.