У "Хезболли" новий ватажок: хто замінив загиблого Хасана Насраллу

"Телеграф" розповів, що відомо про нового очільника

Нещодавно було ліквідовано Хасану Насраллу, він загинув внаслідок авіаудару по столиці Лівану. Парамілітарна ісламістська організація та партія "Хезболла" отримала нового лідера. Генеральним секретарем угруповання став Хашим Сафі ад-Дін.

Про це повідомляє Arabia. У виданні зазначили, що новий ватажок мав тісні рідні звʼязки з Хасану Насралу.

Що відомо про Сафі ад-Діна

Він є двоюрідним братом Насралли й зятем колишнього командувача іранськими силами КУДС Касема Сулеймані. Відтак, арабські ЗМІ зазначають, що Сафі ад-Діна вважали найвірогіднішим кандидатом на наступника Насралли.

Як пише Al-Arabia, протягом трьох десятиліть він обробляв "делікатні" файли, а стратегією займався Насралла. Його роботою також керував колишній військовий лідер партії Імад Мугніє, який був убитий 12 лютого 2008 року в результаті вибуху замінованого автомобіля в районі Кафр-Суса в Дамаску.

"Хоча Сафі ад-Дін роками залишався "людиною в тіні", обмеження безпеки щодо Насралли висунули його на передовий план", — йдеться в публікації Al-Arabia. "Телеграф" розповідав більше, що відомо про Хашима Сафі ад-Діна.

Нагадаємо, що 27 вересня ізраїльські сили завдали ударів по столиці Лівану. Пізніше стало відомо, що в результаті обстрілу Бейруту загинув ватажок "Хезболли" Хасан Насралла. При цьому іранські ЗМІ заперечували цю інформацію. Вже 28 вересня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію Насралли, керував угрупуванням "Хезболла" протягом 32 років. Згодом організація "Хезболла" підтвердила загибель свого ватажка.

"Телеграф" писав, що після ліквідації лідера організації Сайєда Хасана Насралли ізраїльські військові не зупинилися і знищили ще одного високопоставленого члена Хезболли. Цього разу жертвою став Набіль Каук, впливовий діяч угруповання.