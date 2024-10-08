Скандал триває: Ізраїль звинуватив ООН у безпорадності та неспроможності виконувати роботу

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд приєдналася до думки Ізраїля

Ізраїль вчергове звинуватив Організацію Об'єднаних націй (ООН) у повній безпорадності та у неспроможності виконувати головне призначення. ООН, на думку Ізраїля, не здатна припиняти війни, не може захистити невинних і навіть зло засудити публічно нездатна.

Про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон на заході Ізраїлю у штаб-квартирі ООН з нагоди річниці нападу ХАМАС 7 жовтня, повідомляє "Укрінформ". Він нагадав, що ані Рада безпеки, ані Генеральна асамблея не засудили напад, проте чіплялися до Тель-Авіва через удар у відповідь по Сектору Гази.

"ООН не змогла виконати свій основний мандат – захистити невинних і засудити зло. Резолюції, які ухвалила ООН, стосувалися ситуації в Газі", – сказав він.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд приєдналася до думки Ізраїля. Проте заяви Томас-Грінфілд не були такими радикальними – вона розкритикувала "окремих членів" Ради безпеки, маючи на увазі в першу чергу Росію.

"У Раді Безпеки та за її межами є ті, хто не засуджує звірства ХАМАСу або навіть не вимовляє слово "ХАМАС". У регіоні є ті, хто намагається спиратися на дії ХАМАСу та штовхає Близький Схід до прірви, до більш широкої війни: терористичні угруповання, такі як хусити та "Хезболла", – додала вона, адресуючи своє звернення Росії, Ірану та їхньому покровителю Китаю.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголошений персоною нон грата в Ізраїлі. Йому заборонено в'їзд до країни. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. Причиною стало те, що Гутерреш не засудив ракетний удар Ірану по Ізраїлю 1 жовтня. Сам Гутерреш після цих новин обурився і заявив, що Ізраїль бреше.