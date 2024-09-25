"Идем к невероятному": генсек ООН сделал тревожное заявление из-за ситуации в мире

Однако надежда, по его словам, есть

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что современная цивилизация движется к "пороховой бочке, которая рискует поглотить мир". Ее ведут туда, отметил он, безнаказанность, неравенство и неопределенность.

"Мы не можем так продолжать", — сказал генеральный секретарь, открывая ежегодную встречу высокого уровня 193 стран-членов ООН, его слова цитирует AP.

По словам Гутерриша, мир находится в "эпохе эпической трансформации" и сталкивается с ранее невиданными вызовами. Углубляются геополитические разногласия, нагревается планета, бушуют войны на Ближнем Востоке, в Украине, Судане и в других местах, и неизвестно, чем они закончатся.

"Мы идем к невероятному — к пороховой бочке, которая рискует поглотить мир", — подчеркнул Гутерриш.

Но, добавил он, есть надежда. Проблемы, с которыми сталкивается мир, имеют решение.

Он высказался относительно трех войн, которые сейчас длятся. Ситуацию в Газе генсек ООН назвал "непрерывным кошмаром, угрожающим захватить с собой весь регион". В Украине, по его словам, нет никаких признаков прекращения войны. В Судане "жестокая борьба за власть привела к ужасному насилию", включая массовые изнасилования.

Гутерриш предложил выход. По его мнению, для преодоления вызовов необходимо противостоять трем движущим силам "нежизнеспособности" — неопределенности неуправляемых рисков, неравенству, лежащему в основе несправедливости и обид, и безнаказанности, подрывающей международное право и основополагающие принципы ООН.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден заявил, выступая на Генассамблее ООН, что мир должен продолжить поддерживать Украину, чтобы она обрела справедливый и длительный мир. Сейчас мир находится на историческом перекрестке, добавил глава Штатов.