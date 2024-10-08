Израиль вновь обезглавил "Хезболлу": Нетаньяху похвастался упешным авиаударом

Предыдущий лидер был убит 27 сентября

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что после ликвидации главаря радикального движения "Хезболлы" Хасана Насраллы, был уничтожен и его преемник. Армия Израиля пока эту информацию не подтверждает.

Об этом Нетаньяху рассказал в видеообращении к жителям Ливана. Он призвал жителей этой страны взять власть в свои руки и вернуть свой стране статус "жемчужины Ближнего Востока".

"Мы ослабили возможности "Хезболлы"; уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, его преемника и преемника преемника. Сегодня "Хезболла" слабее, чем была в течение многих лет", — сказал он.

После выступления Нетаньяху представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что речь идет об ударе по штабе разведки в Бейруте, где предварительно находился новый главарь организации Хашем Сафи ад-Дин.

"Результаты этого удара все еще расследуются, "Хезболла" пытается скрыть подробности. Когда мы узнаем, мы сообщим общественности", — сказал он.

Напомним, что 27 сентября израильские силы нанесли удары по столице Ливана. Позже стало известно, что в результате обстрела Бейрута погиб главарь "Хезболлы" Хасан Насралла.

Генеральным секретарем группировки стал Хашим Сафи ад-Дин, который являлся двоюродным братом Насраллы.