Украинская разведка помогает Израилю против Ирана? Посол дал интересный ответ

Дипломат не стал вдаваться в подробности

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский ответил, сотрудничают ли израильские и украинские спецслужбы по Ирану. Он отметил, что у наших стран "общий интерес".

Об этом и других актуальных вопросах он рассказал в интервью "Телеграфу": "Иран не переживет прямого столкновения с Израилем" — посол рассказал о российском следе, Третьей мировой и общих интересах с Украиной

Посол отметил, что не может раскрывать подробности сотрудничества наших стран. Однако констатировал, что агрессия Ирана направлена как на Израиль, так и на Украину.

"Я не могу раскрывать подробностей, могу только сказать, что у нас есть общий интерес. Это сдерживание Ирана и ослабление иранской агрессии, направленной и на Израиль, и на Украину сегодня. Поэтому мы имеем контакты с украинской стороной, а других подробностей я сообщить не могу", — сказал дипломат.

Также он ответил на вопрос, может ли сближение между Ираном и РФ привести к более тесным контактам Израиля с Украиной. Он подчеркнул, что у наших стран хорошие связи.

"Мы имеем хорошие связи с Украиной, все вопросы мы обсуждаем, обсуждают наши лидеры. Недавно был телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", — сказал Михаэль Бродский.

Он добавил, что не располагает информацией, обсуждались ли какие-либо возможные планы. "Мне неизвестно ничего об этом", — ответил посол.

Как рассказывал "Телеграф", в Конгрессе США лидеры Республиканской партии "атаковали" президента Джо Байдена из-за иранского ракетного удара по Израилю. Республиканцы требуют от Байдена предпринять решительные действия, чтобы ослабить военные возможности как Ирана, так и его "прокси".