Нобелевскую премию по литературе получила кореянка: что пишет

Ее отец также писатель

Южнокорейская писательница Хан Канг получила Нобелевскую премию по литературе. Она отметилась своей насыщенной поэтической прозой, "противостоящей историческим травмам и разоблачающей хрупкость человеческой жизни".

Об этом сообщил Нобелевский комитет. Отмечается, что Канг также лауреат Международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка".

Она дочь южнокорейского писателя Хан Сонга. И свою писательскую карьеру начала с публикации стихотворного произведения в одном из зимних выпусков периодического издания "Литература и общество".

В подборке писательницы много интересных произведений, одни из самых известных: "Вегетарианка", "Человеческие поступки" и "Я не прощаюсь".

Она осуществила официальный литературный дебют, когда ее рассказ "Шарлатовый якорь" одержал победу в Сеульском весеннем литературном конкурсе имени Шинмуна.

В прошлом году Хан Канг была выбрана международной писательницей Королевского литературного общества. Заметим, что эта литературная организация Великобритании была создана еще в 1820 году королем Георгом IV.

За время своего творчества Канг получила немало писательских наград, в частности: Литературный приз имени Санг (2005), Премию сегодняшнего молодого художника, Корейскую литературную премию за лучший роман и т.д. С лета 2013 года Хан преподает креативное письмо в Сеульском институте искусств.

Напомним, что с 7 и по 14 октября проходит традиционная Нобелевская неделя, когда выдающиеся люди получают высшую награду за свой труд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что владелец брендов Jaguar, Land Rover и Tetley ушел из жизни.