Стали известны фавориты на Нобелевскую премию мира: среди них есть известный украинец

Нобелевский комитет может сосредоточиться на гуманитарных организациях

Агентство ООН по делам палестинских беженцев, Международный суд ООН и глава ООН Антониу Гутерриш являются одними из фаворитов на Нобелевскую премию мира в этом году. Кроме того, букмекеры называют среди фаворитов и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов. При этом говорится, что Нобелевский комитет может устроить полный сюрприз, объявив 11 октября, что премию присуждать не будут. Такое случалось уже 19 раз, в последний раз — в 1972 году.

В то же время эксперты говорят, что Зеленский вряд ли получит эту премию. Это связывают с тем, что он лидер нации, которая находится в состоянии войны.

Кроме того, букмекеры считают фаворитом награды российского политика Алексея Навального, умершего в колонии в феврале. Но это невозможно, потому что он не может получить премию посмертно.

Стоит отметить, что номинации на премию хранятся в тайне в течение 50 лет, но номинирующие могут раскрыть свой выбор. Всего на нынешнюю премию выдвинуто 286 кандидатов.

Напомним, в 2023 году Нобелевскую премию мира получила Наргес Мохаммади, заключенная иранская защитница прав женщин, за упрек теократическим лидерам Тегерана и поддержку антиправительственных протестующих. Также правозащитница ранее была среди лауреатов Всемирной премии ЮНЕСКО, присуждаемой за вклад в свободу печати.