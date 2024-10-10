Владелец брендов Jaguar, Land Rover и Tetley ушел из жизни: что известно об индийском магнате

Мужчине было 86 лет

В Мумбаи умер индийский магнат Ратан Тата, который возглавлял более двух десятилетий семейный бизнес-конгломерат Tata Group и превратил его в многонациональную корпорацию с узнаваемыми во всем мире брендами. Мужчине было 86 лет.

Информация о смерти Таты была опубликована в официальном заявлении компании. Однако причина его ухода из нижни не была озвучена.

Днем ранее Reuters писал, что Ратан Тата находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии в больнице Мумбаи. Отмечается, что сам Тата заявил в понедельник, 7 октября, что проходит плановые медицинские обследования в связи со своим возрастом и сопутствующими заболеваниями.

Что о нем известно

Родился 28 декабря 1937 в городе Бомбей в Индии.

В 1981 году Ратан Тата был объявлен будущим преемником на посту председателя совета директоров компании Tata Group после отставки Джахангира Ратанджи Дадабхаи Таты.

В 1991 году стал председателем компании. А в 2012 году объявил об уходе из компании.

За 21 год его пребывания на посту председателя и главного исполнительного директора, с 1991 по 2012 год, прибыль Tata Group увеличилась в 50 раз, причем большая часть доходов была получена от продаж за рубежом таких узнаваемых продуктов Tata, как автомобили Jaguar и Land Rover, а также чай Tetley.

27 марта 2008 года Tata Motors подписала договор о покупке Jaguar Land Rover у Ford за 2,3 млрд долларов.

Тата был известен и тем, что большую часть своего богатства направлял на благотворительность и инвестировал в стартапы молодых, недостаточно финансируемых предпринимателей.

Одним из успешных дел Таты стало начало производства в 2008 году Tata Nano — самого дешевого автомобиля в мире, цена которого составляла 2200 долларов, что было доступно среднестатистическому индийскому потребителю среднего класса.

К слову, в Украине преимущественно есть грузовики ТАТА, фургоны, и в целом, коммерческий транспорт.

Фото: Polycar

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