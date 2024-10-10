Нобелівську премію з літератури отримала кореянка: що пише

Її батько також письменник

Південнокорейська письменниця Хан Канг отримала Нобелівську премію з літератури. Вона відзначилась своєю насиченою поетичною прозою, "яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Про це повідомив Нобелівський комітет. Зазначається, що Канг також лауреатка Міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка".

Вона дочка південнокорейського письменника Хан Сонг. І свою письменницьку кар'єру розпочала з публікації віршованого твору в одному з зимових випусків періодичного видання "Література і суспільство".

У добірці письменниці багато цікавих творів, одні з найвідоміших: "Вегетаріанка", "Людські вчинки" та "Я не прощаюсь".

Вона здійснила офіційний літературний дебют, коли її оповідання "Шарлатовий якір" здобуло перемогу в Сеульському весняному літературному конкурсі імені Шінмуна.

Торік Хан Канг була обрана міжнародною письменницею Королівського літературного товариства. Зауважимо, що ця літературна організація Великої Британії була створена ще 1820 року королем Георгом IV.

За час своєї творчості Канг отримала чимало письменницьких нагород, зокрема: Літературний приз імені Ї Санг (2005), Премію сьогоденного молодого митця, Корейську літературну премію за найкращий роман тощо. З літа 2013 року Хан викладає креативне письмо у Сеульському інституті мистецтв.

Нагадаємо, що з 7 і по 14 жовтня відбувається традиційний Нобелівський тиждень, коли видатні люди отримюють найвищу нагороду за свою працю.

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