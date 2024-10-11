Не Зеленский и не Грета Тунберг: назван лауреат Нобелевской премии мира

Сама награда будет вручена в декабре 2024 года

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2024 году стала японская ассоциация Nihon Hidankyo, которая объединяет людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Такое решение Норвежского Нобелевского комитета было объявлено в пятницу, 11 октября, в Осло.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевской премии в Twitter. Премия присуждается Nihon Hidankyo "за усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия, и за свидетельства того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться".

Ассоциация Nihon Hidankyo объединяет японских граждан, которые пережили атомные бомбардировки Хирасимы и Нагасаки. В Японии таких людей принято называть "хибакуся" – что дословно переводится как "люди, пережившие взрыв".

Присуждением премии мира Nihon Hidankyo комитет хочет почтить всех выживших во время той атомной бомбардировки. Эти люди, по мнению комитета, переступили через физическую и эмоциональную боль и направили свой горькой опыт на поддержание стремлений к миру.

Премия присуждается с формулировкой "за усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия, и за свидетельства того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться".

На Нобелевскую премию мира 2024 года были номинированы 285 кандидатов – 196 физических лиц и 89 организаций. Список номинантов держится в секрете на протяжении 50 лет.

В этом году денежная часть премии составляет 11 миллионов шведских крон или немного меньше 1,1 миллиона долларов США.

Кому прогнозировали победу в 2024 году

Букмекеры в этом году предполагали, что Нобелевскую премию мира могут присудить президенту Украины Владимиру Зеленскому, белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской или же китайскому экономисту и правозащитнику Ильхаму Тохти.

В фаворитах также были Международный суд ООН, ВОЗ, Грета Тунберг и экс-генсек НАТО Антониу Гуттериш.

Однако, как видим, предположениям букмекеров не суждено было сбыться.

Известно, что Нобелевская премия мира была учреждена Альфредом Нобелем. Эта престижная награда начиная с 1901 года ежегодно вручаемая Нобелевским фондом за достижения в области укрепления мира.

Норвежский нобелевский комитет, вручающий премию мира, состоит из пяти членов, которых назначает парламент.

Напомним, в 2023 году лауреатом Нобелевской премии мира стала Наргес Мохаммади, известная в Иране правозащитница и журналистка. В Иране Мохаммади арестовывали 13 раз, она была приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы и по-прежнему находится в заключении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в 2023 году один из лауреатов Нобелевской премии в области физики Ференц Краус из Венгрии принял решение пожертвовать призовые деньги на помощь Украине.