Они требуют отозвать кандидатуру

21 депутат Сейма Латвии присоединились к международной волне возмущения в адрес Нобелевского комитета, который номинировал Рубена Варданяна – "человека Путина и пособника российско-фашистских захватчиков" на премию Мира. Парламентарии подписали коллективное письмо с призывом отозвать Варданяна из числа номинантов на самую престижную премию планеты и не способствовать отбеливанию репутации международного преступника.

С аналогичным призывом за последние два месяца выступили 18 депутатов Верховной Рады Украины, 71 депутат Сейма Литовской Республики и 12 парламентариев Палаты депутатов Румынии, а также депутат Европарламента от Румынии Кристиан Терхес.

118 депутатов из 4 стран, выразивших такое единодушие – редкий случай. И для этого прецедента есть веские причины. Варданян – фигура одиозная и вызывающая резко отрицательную реакцию практически везде, кроме России, Ирана и… Нобелевского комитета.

Российско-армянского деятеля Варданяна вносили в проекты санкционных списков или непосредственно санкционные списки депутаты Европарламента, Конгресс США, Украина во главе с Зеленским… В 2023 Служба безопасности Украины внесла его в базу "Миротворец", как "пособника российско-фашистских захватчиков и террористов… подлежащего немедленной передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО".

Варданян также известен, как человек переводивший деньги близкому окружению Путина. В 2006-2013 по данным расследования OCCRP по счетам оффшорных сетей Варданяна прошло более $4,6 млрд.

Крупные международные СМИ, такие как Politico, Townhall, The Washington Times, The Hill, Al-Jazeera называют Варданяна "человеком Кремля", "близким к Путину", "представляющим интересы Кремля"…

Варданян также известен связями с и преступным иранским режимом. Коллективное письмо депутатов Сейма Латвии гласит: "Его связи с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, который организует мероприятия в разных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством ораторов из Тегерана".

Особое недоумение парламентариев вызывает тот факт, что номинация пророссийского ставленника Варданяна произошла на фоне активизации поддержки Украины, которая противостоит очередному наступлению России в Харькове.

"На фоне того, что за 2 года войны Латвия оказала Украине помощь на сумму более, чем 600 миллионов евро, что эквивалентно 1% ВВП Латвии, а также на фоне заключения двустороннего сообщения о безопасности, подписанного в апреле 2024 г., по которому Латвия обязуется предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% ВВП ежегодно в течение десяти лет – Нобелевский комитет номинировал на получение Нобелевской премии Мира Рубена Варданяна, который доказанно является одним из "кошельков Путина", а так же связан с Ираном, поставляющем дроны в РФ для уничтожения инфраструктуры Украины и ее мирных граждан".

Политика Нобелевского комитета в 2024-ом выглядит вдвойне непоследовательной, ведь в 2022 послов России и Беларуси не пригласили на вручение Нобелевской премии в Стокгольме. А в 2023 приглашения для послов РФ, Беларуси и Ирана сначала отправили, а затем отозвали после общественной критики Нобелевского комитета.

Несмотря на широкое освещение проблемы выдвижения Варданяна в европейской прессе и массовые письма парламентариев четырех стран в адрес Нобелевского комитета, там все еще не отреагировали на призывы отклонить кандидатуру одиозного деятеля и не дали никаких публичных комментариев.