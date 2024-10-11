Не Зеленський і не Ґрета Тунберг: названо лауреата Нобелівської премії миру

Сама нагорода буде вручена у грудні 2024 року

Лауреатом Нобелівської премії миру у 2024 році стала японська асоціація Nihon Hidankyo, що об’єднує людей, які пережили атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Таке рішення Норвезького Нобелівського комітету було оголошено у п’ятницю, 11 жовтня, в Осло.

Про це повідомляє прес-служба Нобелівської премії у Twitter. Премію присуджують Nihon Hidankyo "за зусилля зі створення світу, вільного від ядерної зброї, і за свідчення того, що ядерна зброя ніколи більше не повинна використовуватися".

Асоціація Nihon Hidankyo об’єднує японських громадян, які пережили атомні бомбардування Хірасіми та Нагасакі. У Японії таких людей прийнято називати "хибакуся" — що дослівно перекладається як "люди, які пережили вибух".

Присудженням премії миру Nihon Hidankyo комітет хоче вшанувати всіх, хто вижив під час того атомного бомбардування. Ці люди, на думку комітету, переступили через фізичний та емоційний біль та направили свій гіркий досвід на підтримку прагнень до миру.

Премія присуджується з формулюванням "за зусилля зі створення світу, вільного від ядерної зброї, і за свідчення того, що ядерна зброя ніколи більше не повинна використовуватися".

На Нобелівську премію миру 2024 року було номіновано 285 кандидатів — 196 фізичних осіб і 89 організацій. Список номінантів ніколи не розголошують та тримають у секреті протягом 50 років.

Цього року грошова частина премії становить 11 мільйонів шведських крон, або трохи менше 1,1 мільйона доларів США.

Кому прогнозували перемогу у 2024 році

Букмекери цього року припускали, що Нобелівську премію миру можуть присудити президенту України Володимиру Зеленському, білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській або китайському економісту та правозахиснику Ільхаму Тохті.

У лідерах також були Міжнародний суд ООН, ВООЗ, Грета Тунберг і екс-генсек НАТО Антоніу Гутерреш.

Однак, як бачимо, припущенням букмекерів не судилося збутися.

Відомо, що Нобелівську премію миру було засновано Альфредом Нобелем. Ця престижна нагорода, починаючи з 1901 року, щорічно вручається Нобелівським фондом за досягнення в галузі зміцнення миру.

Норвезький нобелівський комітет, який вручає премію миру, складається із п’яти членів, яких призначає парламент.

Нагадаємо, у 2023 році лауреатом Нобелівської премії миру стала Наргес Мохаммаді, відома в Ірані правозахисниця та журналістка. В Ірані Мохаммаді заарештовували 13 разів, вона була засуджена загалом до 31 року позбавлення волі та зараз продовжує перебувати у в’язниці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у 2023 році один із лауреатів Нобелівської премії в галузі фізики Ференц Краус із Угорщини ухвалив рішення пожертвувати призові гроші на допомогу Україні.