Подобные обвинения от РФ уже не новость

На днях российский диктатор Путин признал, что теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта совершен руками радикальных исламистов, но его интересует заказчик.

"Сразу возникает вопрос, кому это выгодно. Это может быть лишь звеном для тех, кто с 2014 года воюет с нами руками киевского режима", ― заявил он.

Кроме того, он добавил, что "надо ответить на вопрос", почему нападавшие после совершения преступления в "Крокусе" якобы пытались уйти в Украину, "и кто их там ждал".

Следует заметить, что это не первый случай, когда российские спецслужбы пытаются обвинить Украину в совершении терактов руками радикальных исламских экстремистов.

Напомним, 28 июня 2016 года в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка произошел теракт. Погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 были ранены. Премьер Турции заявил, что доказательства указывают на причастность террористической организации ИГИЛ.

Одним из исполнителей теракта турецкая газета Hurriyet назвала Османа Вадинова ― уроженца Дагестана, прибывшего в Турцию из сирийского города Ракка, захваченного "Исламским государством", а вторым ― Ракима Булгарова. По информации турецкой полиции, именно Османов снял квартиру в районе Стамбула Фатих, где террористы готовились к атаке. В этой квартире полиция нашла паспорт на имя Османова, выданный ему подразделением УФМС Дагестана 14 декабря 2015 года. При этом не исключается, что документ поддельный.

По сообщениям турецких СМИ, организатором теракта мог быть этнический чеченец Ахмед Чатаев. О Чатаеве известно многое, в том числе и в Украине.

Напомним, 6 января 2010 года Чатаев был задержан украинскими правоохранителями в г. Ужгород. В МВД Украины сообщили, что в мобильном телефоне задержанного была найдена инструкция по взрывному делу. Под давлением правозащитников, включая организацию Amnesty International, Чатаева в Россию не экстрадировали, поскольку в 2003 году он получил убежище в Австрии и подпадал под защиту Женевских конвенций и Конвенции ООН о беженцах от 1951 года.

Факт отказа украинской стороны в экстрадиции Чатаева российские спецслужбы и СМИ пытались использовать в попытке дискредитации отечественных специальных служб. Российские и пророссийские издания вышли тогда с заголовками, в которых связали Чатаева и Украину: "Организатора теракта в Стамбуле поддерживала СБУ и украинские националисты".

Аналитический отдел ГИ "Правое Дело" проанализировал тогда материалы о деятельности самого Чатаева и так называемого "украинского следа" в его биографии.

Ахмед Чатаев родился 14 июля 1980 года в г. Ведено, Чечено-Ингушской АССР.

Был активным членом Венского джамаата, в 1996-1999 годах прошел обучение в одном лагере Хаттаба, организованном в Чечне на базе бывших пионерских лагерей. Во время Второй чеченской войны (1999-2000) потерял правую руку выше локтя, за что и получил псевдо "Однорукий Ахмад". Был задержан российскими специальными службами за участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ. Сайт "kavkazcenter.com" так описывал обстоятельства, при которых Чатаев стал инвалидом: "Чатаев знает Россию и россиян не понаслышке, российские палачи наживо отрезали парню раненую руку и, вставив электрические провода в рану, зверски пытали его".

В 2001 году ему удалось покинуть Чечню. Как Чатаеву удалось избежать уголовного наказания ― остается загадкой. Вероятно, он попал под амнистию. По другой информации ему удалось скрыться из российского концлагеря. Где находился Ахмет следующие два года – также неизвестно. Начиная с этого момента, загадок в биографии Чатаева становится все больше.

В 2002 году Чатаев вместе с женой и сыном уезжает в Европу и 24 ноября 2003 года получает в Австрии статус беженца как участник чеченского сопротивления, пострадавшего в период боевых действий на территории Чечни. По одной из версий, статус беженца Чатаев смог получить потому, что убедил надзорные органы в потере руки из-за пыток электротоком в российском СИЗО.

Впрочем, только в 2003 году Чатаева занесен в список особо разыскиваемых правоохранительными органами России преступников, как представителя чеченского сопротивления Доку Умарова в Западной Европе.

Следует отметить, что в 2016 году РИА Новости сообщило, что Чатаев 1980 года рождения находится в федеральном розыске с 2008 года. Россиянам все же стоит определиться с датой объявления Чатаева в федеральный (делаю это ударение) розыск. Разница в датах в пять лет играла не в пользу российской версии о сговоре спецслужб Украины и стран ЕС в вопросе отказа РФ в экстрадиции Чатаева.

13 августа 2006 года министр иностранных дел непризнанного государства Чеченская Республика Ичкерия Ахмед Закаев (с октября 2007 года – премьер-министр Ичкерии), подписал приказ о назначении Ахмеда Чатаева первым заместителем представителя ЧРИ в Австрийской Республике.

Стремительная карьера. Здесь следует упомянуть слова Р. Кадырова о том, что Чатаев уехал из Чечни "рядовым бандитом".

В марте 2008 года Чатаев был задержан в шведском Треллеборге. В его машине было найдено огнестрельное оружие (автомат Калашникова), боеприпасы и взрывчатку. 5 января 2009 года А. Чатаева приговорили к полутора годам лишения свободы, но сразу же отпустили из-за того, что к тому времени он уже отбыл срок.

В 2010 году Чатаева задержали в Украине. Встал вопрос о его экстрадиции либо в Россию, либо в Грузию, где он, по сообщениям СМИ, проходил по уголовному делу. ЕСПЧ запретил выдачу в Россию на основании того, что он получил статус как преследуемый российскими властями за свое участие в чеченском движении сопротивления.

"В 2010 году террорист был задержан в Украине и даже готовился к экстрадиции в Россию для дальнейшего осуждения. Но протесты националистов у стен ГПУ с требованием выпустить "чеченского беженца" привели к увольнению Ахмеда Чатаева", ― сообщали тогда российские СМИ.

Впрочем, не только Украина отказала РФ в экстрадиции Чатаева. 19 мая 2011 года Чатаева, по данным "Немецкой волны", во время прохождения пограничного контроля на границе Болгарии и Турции снова задержали. Первоначально суд болгарского города Хасково вынес решение об экстрадиции задержанного в Россию. Позже вердикт отменил апелляционный суд города Пловдива, ссылаясь также на статус беженца и угрозы расправы с ним. Кстати, тогда возник вопрос, а именно: почему россияне не упомянули о "болгарском следе" по делу Чатаева и не обвинили болгарские спецслужбы в подготовке теракта в Стамбуле? Исторический аспект взаимоотношений между Турцией и Болгарией позволяет русским спецслужбам сделать это основной версией.

В 2012 году грузинские спецслужбы проводили спецоперацию в ущелье Лопота. По утверждению соратников Чатаева по Имарату Кавказ, в этой спецоперации были уничтожены практически все бойцы чеченского сопротивления, в том числе Дукваха Душуев, бывший охранник Ахмеда Закаева.

После их разгрома Чатаев был арестован, но в 2013 году в ходе суда в Тбилиси был признан невиновным. Правительство во главе с пророссийским Иванишвили уволило Чатаева по формальному ходатайству, направленному в суд прокуратурой страны, поскольку он считался политическим заключенным. И здесь снова возникают вопросы гуманности грузинского правосудия в отношении Чатаева именно на момент смены политического курса страны.

В мае 2013 года появилась информация о том, что на территории Турции должен был состояться шариатский суд по событиям в Лопоте. Там все ждали приезда Ахмеда Чатаева.

В 2013 году Ахмед Чатаев присягнул "Исламскому государству". Чатаев занимался вербовкой представителей чеченской диаспоры в Европе для участия в боевых действиях на территории Сирии в рядах оппозиции. По неофициальным подсчетам в Сирию пошли воевать несколько тысяч чеченцев, более тысячи из них погибли. Для диаспоры эта статистика – настоящая трагедия.

Ахмед Чатаев командовал в Сирии одним из трех чеченских батальонов. Двумя другими чеченскими батальонами командовали Хаттаб аль-Шишани и Абу Джихад (Ислам Сеит-Умарович Атабиев). В Сирии Чатаев провалил битву за Кобани, в ходе которой курды уничтожили 200 бойцов батальона. После провала битвы за Кобани следы Чатаева потерялись.

После этого, по сообщению турецких СМИ, следы Чатаева всплыли уже в стамбульском аэропорту.

Кстати, по сообщению российских СМИ, после синайской трагедии в октябре прошлого года (гибель российского самолета, на борту которого находились 217 человек и 7 членов экипажа), НАК и президент Путин закрыли туристическое направление в сторону Египта. Зато буквально на следующий день после теракта в аэропорту Стамбула был снят запрет на продажу путевок в Турцию. Последовательности в таких действиях российских властей не видно.

Подытоживая, хотел бы отметить, что аналитическому отделу ГИ "Правое Дело" удалось тогда нейтрализовать попытки российских специальных служб связать взрыв в Стамбуле с так называемым "украинским следом".

Самим же сотрудникам российских специальных служб хотел бы напомнить известную чеченскую пословицу: "тот, кто не отважился ударить коня, ударил седло".