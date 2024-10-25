Как НАТО отреагирует на участие солдат КНДР в войне РФ против Украины: детали от Bloomberg

НАТО рассматривает возможные варианты реагирования

До конца года на территорию РФ может прибыть около 10 тысяч солдат из КНДР для дальнейшего участия в войне против Украины. Первая группа из 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке РФ.

На фоне этой информации НАТО рассматривает возможные варианты реагирования на военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы. По информации издания Bloomberg, в ответ Альянс может усилить военную помощь Украине.

По словам издания, южнокорейская разведка передала союзникам документ о подготовке второй партии военных КНДР для отправки в Россию. Первая группа прибыла в РФ в период с 8 по 13 октября на кораблях.

Согласно данным разведки, подготовка северокорейских военных на Дальнем Востоке продлится около месяца. После этого их отправят воевать против Украины. Кремль планирует обеспечить солдат КНДР оружием, формой и поддельными документами, которые "сделают" из них жителей восточных регионов РФ.

Также спецслужбы Южной Кореи сообщают, что с августа 2023 года Пхеньян уже передал РФ около 8 миллионов артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра. Кроме того, в Россию доставили 100 ракет Hwasong-11 и противотанковые комплексы Bulsae-4.

В понедельник Сеул намерен предоставить часть разведывательных данных официальным представителям НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Собеседники издания говорят, что, кроме усиления помощи Украине, Альянс может укрепить сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Между тем, часть северокорейских солдат уже находится в Курской области. С начала октября в сети регулярно появляются видеоматериалы, подтверждающие прибытие военных из КНДР в Россию.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в РФ перебросили 12 тысяч военных из КНДР. Белый дом подтвердил присутствие не менее 3 тысяч северокорейских солдат на территории России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно Путин впервые прокомментировал участие войск КНДР в войне против Украины. Российский президент, как всегда, попытался обойти стороной вопрос журналистов.