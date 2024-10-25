Як НАТО відреагує на участь солдатів КНДР у війні РФ проти України: деталі від Bloomberg

НАТО розглядає можливі варіанти реагування

До кінця року на територію РФ може прибути до 10 тисяч солдатів із КНДР для подальшої участі у війні проти України. Перша група з 1500 елітних бійців спецназу вже проходить підготовку на Далекому Сході РФ.

На тлі цієї інформації НАТО розглядає можливі варіанти реагування на військову співпрацю Пхеньяна та Москви. За інформацією видання Bloomberg, у відповідь Альянс може посилити військову допомогу Україні.

За словами видання, південнокорейська розвідка передала союзникам документ про підготовку другої партії військових КНДР для відправки до Росії. Перша група прибула до РФ у період з 8 до 13 жовтня на кораблях.

Згідно з даними розвідки, підготовка північнокорейських військових на Далекому Сході триватиме близько місяця. Після цього їх відправлять воювати проти України. Кремль планує забезпечити солдатів КНДР зброєю, формою та підробленими документами, які "зроблять" із них мешканців східних регіонів РФ.

Також спецслужби Південної Кореї повідомляють, що від серпня 2023 року Пхеньян уже передав РФ близько 8 мільйонів артилерійських снарядів калібру 122 та 152 міліметри. Окрім цього, до Росії доставили 100 ракет Hwasong-11 та протитанкові комплекси Bulsae-4.

У понеділок Сеул має намір представити частину розвідувальних даних офіційним представникам НАТО, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела. Співрозмовники видання кажуть, що окрім посилення допомоги Україні, Альянс може зміцнити співробітництво з країнами Індо-Тихоокеанського регіону.

Тим часом частина північнокорейських солдатів вже перебуває у Курській області. З початку жовтня в мережі регулярно з'являються відеоматеріали, які підтверджують прибуття військових з КНДР до Росії.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до РФ перекинули 12 тисяч військових з КНДР. Білий дім підтвердив присутність щонайменше 3 тисяч північнокорейських солдатів на території Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно Путін вперше прокоментував участь військ КНДР у війні проти України. Російський президент, як завжди, спробував обійти боком питання журналістів.