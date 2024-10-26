Генсек ООН заявил, что якобы призвал во время саммита к достижению "справедливого мира в Украине"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш после волны критики в его адрес попытался оправдаться за визит на саммит антизападной организации БРИКС в Казань. Он заявил, что на саммите якобы отстаивал необходимость соблюдения Устава ООН.

Об этом сам Гутерриш написал в Twitter. По словам генсека, он якобы призвал во время саммита к достижению "справедливого мира в Украине".

"Я возвращаюсь из Казани, где в который раз принял участие в выездной сессии саммита БРИКС, который представляет почти половину населения планеты и призвал к справедливому миру в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Я подчеркнул, что мы должны повсеместно поддерживать ценности Устав ООН, верховенство права и принципы суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств", – сообщил Гутерриш.

Кроме того, генсек ООН заявил, что во время встречи с так называемым "президентом" России Владимиром Путиным он выдвинул ему требование достичь мира в Украине. Вторжение россиян, заявил Гутерриш, является "нарушением Устава ООН и международного права".

Напомним, что 23 октября Антониу Гутерриш прибыл на трехдневный саммит БРИКС в Казань, который устроил так называемый "президент" России Владимир Путин. Многие западные политики критиковали этот шаг, подчеркивая, что это неправильно. Ливанскую конференцию в Париже Гутерреш посетил по видеосвязи, не лично. На фоне этого ему вспомнили и его отсутствие на состоявшемся в Швейцарии в июне мирном саммите.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отказал Гутерришу в визите в Украину. Хотя в офисе генсека это опровергли, несколько источников в Офисе президента Украины подтвердили, что визит был отменен, а причиной стала поездка Гутерриша в Казань.