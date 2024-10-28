В Тбилиси митингующие освистали венгерского премьера Орбана (видео)

Политик прибыл в грузинскую столицу с двухдневным официальным визитом

В Тбилиси, где продолжаются протесты оппозиции против результатов парламентских выборов, митингующие освистали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он приехал в Сакартвело (Грузия) с официальным визитом.

Об этом сообщает радио "Эхо Кавказа". Отмечают, что судя по всему, политик остановился в той же гостинице, где перед началом митинга проходила встреча лидеров оппозиции с представителями дипкорпуса.

Орбан прибыл в грузинскую столицу с двухдневным официальным визитом. В аэропорту его встретил вице-премьер Леван Давиташвили.

Во вторник, 29 октября, состоится официальная церемония встречи в правительственной администрации, после которой главы правительств Сакартвело и Венгрии выступят с заявлениями для прессы.

Визит венгерского премьера проходит на фоне напряженной политической ситуации после парламентских выборов в стране. Согласно результатам, пророссийская правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержала победу на парламентских выборах с результатом 54,27% голосов. Это вызвало обвинения со стороны оппозиции в фальсификациях. Международные наблюдатели также выразили обеспокоенность многочисленными нарушениями избирательного процесса.

Что касается результатов оппозиции, то "Коалиция за перемены" получила 10,8% голосов, партия "Единство – Национальное движение" – 10,09%, "Сильная Грузия" – 8,75%, а "Гахария за Грузию" – 7,75. %. Примечательно, что результаты голосования за границей существенно отличаются от общенациональных показателей. На зарубежных участках победила "Коалиция за перемены" с 29,07% голосов. За ней следуют "Единство – Национальное движение" с 20,83% и "Грузинская мечта" с 17,73%.

Отметим, что Виктор Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой еще до оглашения официальных результатов избирательной комиссией. Этот шаг вызвал возмущение оппозиции и гражданского общества, которые видят в действиях венгерского премьера поддержку авторитарных тенденций в стране.

Напомним, что состоявшиеся 26 октября 2024 года парламентские выборы в Грузии стали одними из самых противоречивых в истории страны. Основная борьба развернулась между провластной "Грузинской мечтой" и оппозиционным блоком "Единая Грузия".

Как сообщал Телеграф, в ЕС призвали к расследованию всех нарушений во время голосования в Грузии. Там проанализируют все нарушения, зафиксированные наблюдателями.