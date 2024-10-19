Осталось еще 900: Денис Прокопенко призвал освободить других пленных "азовцев"

Освободить каждого из пленных – общая задача, заявил "Редис"

Во время обмена военнопленными 18 октября домой вернулись еще 34 военнослужащих полка "Азов", участвовавших в обороне Мариуполя. Однако около 900 "азовцев" до сих пор остаются в российском плену.

Об этом написал командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко в Facebook. Он отметил, что новости о возвращении пленных "азовцев" поднимают боевой дух 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов", в которую вырос полк.

"В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова". Эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли из территории "Азовстали" и провели в плену два с половиной года. Благодаря бойцам Мариупольского гарнизона Украина выдержала первый удар весной 2022 года. Я поздравляю вас на родной земле и благодарю вас за вашу стойкость и верность Родине. Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами", – написал он.

В то же время Прокопенко напомнил, что в плену российских оккупантов до сих пор остается около 900 бойцов "Азова", находящихся в российских тюрьмах. Освободить каждого из них – это общая задача военных и гражданского общества.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал и показывал в каких условиях содержатся российские военнопленные. У них трехразовое питание, выводят на прогулку, дают возможность смотреть телевизор и читать книги.

Также "Телеграф" писал о том, что 13 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 49 украинцев и украинок.