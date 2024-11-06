"В подходящее время": в штабе Трампа заявили, что не станут преждевременно объявлять о победе

Трамп будет наблюдать за ходом голосования и подсчета голосов

В предвыборном штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа опровергли информацию СМИ о советах советников, которые якобы рекомендовали ему преждевременно объявить о победе на выборах президента. Трамп, заявили в штабе, будет ждать.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на комментарий пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа Каролайн Левитт. Она заверила, что Трамп будет наблюдать за ходом голосования и подсчета голосов, а затем уже обратится к своим поклонникам.

"Я не думаю, что это произойдет. Я оставлю это ему, и я верю, что он собирается объявить о победе и снова выступит с речью перед своими поклонниками в соответствующее время", — сказала она, комментируя информацию ряда западных изданий.

Однако во Флориде тем временем уже возведена сцена для выступления Трампа. СМИ пишут, что его поклонники уже начали заполнять места, а сам Трамп, как ожидается, очень скоро выступит перед ними. О чем именно будет говорить кандидат в президенты США, пока неизвестно.

Отметим, во вторник, 5 ноября, в США проходят выборы президента, в ходе которых американцы определят, кто будет руководить страной в следующие четыре года. Упорная борьба развернется между кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, действующей вице-президентом Камалой Харрис. "Телеграф" "подсветил" пять главных фактов о главном политическом событии года.

О том, что может изменить в украинско-американских отношениях вероятная победа Гаррис, рассказал Олег Шамшур, чрезвычайный и полномочный Посол Украины в США (в 2005-2010 годах) в материале "Телеграфа": "Победа Трампа несет два риска для Украины, а с Харрис все сложно, — экс-посол Украины в США".