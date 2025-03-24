В Гренландию едет делегация США, которую возглавляет супруга Венса. Кто она такая

Супруги воспитывают троих детей

Уша Венс, супруга вице-президента США Джей Ди Венса, возглавит делегацию Соединенных Штатов в Гренландию. Делегация посетит американскую военную базу и будет наблюдать гонку на собачьих упряжках.

Визит состоится на фоне того, что президент Дональд Трамп продвигает идею аннексии этой стратегической автономной территории Дании, пишет Reuters. В делегацию войдут советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтс и министр энергетики Крис Райт.

Уолтс и Райт планируют посетить космическую базу Питуфик, военную базу США в Гренландии. Затем вместе с Ушей Венс они побывают в исторических местах и ​​посмотрят национальную гонку на собачьих упряжках.

"Это визит, чтобы узнать о Гренландии, ее культуре, истории и людях, а также посетить гонки на собачьих упряжках, спонсорством которых Соединенные Штаты гордятся", — заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, добавив, что "визит дает возможность построить партнерские отношения, которые уважают самоопределение Гренландии и способствуют экономическому сотрудничеству".

Что известно об Уше Венс

Уша Чилукури Венс родилась в семье индийских иммигрантов 6 января 1986 года. Родители происходят из общины телугу-брахманов из районов Западного Годавари и Кришны штата Андгра-Прадеш, Индия. Семья переехала в США в 1980-х годах.

Фото: Instagram/Usha Vance

Уша окончила Йельский университет со степенью бакалавра истории и Йельскую юридическую школу со степенью доктора права. После окончания юридической школы работала клерком у нескольких федеральных судей.

Фото: Instagram/Usha Vance

Выступила со вступительной речью на национальном съезде Республиканской партии в 2024 году и часто ездила с мужем на мероприятия его избирательной кампании. 20 января 2025 года стала второй леди США, став первой исповедующей индуизм американкой индийского происхождения в этой роли.

Фото: Instagram/Usha Vance

С будущим мужем познакомилась во время учебы в Йельской юридической школе. Пара поженилась в 2014 году. Супруги воспитывают троих детей — сыновей Эвана и Вивека и трехлетнюю дочь Мирабель. Уша исповедует индуизм, а Джей Ди – христианин. Он воспитывался евангелистом, но в 2019 году обратился в католицизм.

Фото: Instagram/Usha Vance

Посягательства Трампа на Гренландию

Гренландия является автономной территорией Дании. В 1951 г. Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии, согласно которому США обязались защищать остров от агрессии. На территории Гренландии расположена американская космическая база Питуффик, которая выполняет задачи по предупреждению о ракетном нападении и контроле арктической зоны.

Дональд Трамп еще в первый президентский срок в США заявлял о желании купить Гренландию. После возвращения в Белый дом он вернулся к таким разговорам. Кроме того, Трамп также не исключал, что может применить силу, чтобы повлиять на Данию.

Как отмечала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, остров не продается. При этом она признала "значительный интерес" США к острову.

Фредериксен и Трамп провели разговор еще до инаугурации. Как писали западные СМИ, Трамп был "агрессивным и конфронтационным" по вопросу Гренландии. Во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что Штаты получат Гренландию "так или иначе".

Ранее "Телеграф" писал, что эксперт из США назвал 5 настоящих причин, зачем Трампу Гренландия.