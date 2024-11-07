Трамп отримає "бонус" від Лукашенка, якщо завершить війну в Україні

Президент Білорусі назвав умову

Якщо обраний президент США Дональд Трамп зможе припинити війни, йому треба буде дати Нобелівську премію миру. Мінськ готовий направити відповідну петицію.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він нагадав, що Трамп під час виборчої кампанії обіцяв зробити все, щоб припинити війни (а у світі понад півсотні конфліктів), зокрема в Україні.

"Якщо він це зробить, то ми направимо петицію на Нобелівську премію, йому присвоять за те, що він зробив добру справу. Надія є, що він виконуватиме свої обіцянки. Але Америка не Білорусь: там можуть забути ще щось. Але ми сподіваємося, що він свою обіцянку виконуватиме", — заявив Лукашенко.

Водночас він зазначив, що не все залежатиме від Трампа. За словами Лукашенка, що стосується війни в Україні, то тут "як мінімум потрібна участь двох сторін конфлікту".

"Він намагатиметься припинити війну в Україні, але це не односторонній процес. Це треба домовлятися і, можливо, не тільки з Росією. Це стосується дуже багатьох країн", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово заявляв, що може завершити війну в Україні "за 24 години", але конкретні деталі цього плану залишаються невідомими. Він запевняв, що зміг би досягти угоди між Росією та Україною завдяки своїм дипломатичним навичкам, але не розкривав жодних деталей, стверджуючи, що вони "не підлягають розголосу" для більш широкої аудиторії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Дональдом Трампом після виборів у США.