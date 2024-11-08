Первое назначение Трампа: Сьюзен Уайлз станет главой аппарата Белого дома, что о ней известно

В том, что Трамп выиграл выборы в 2016 и 2024 годах – немалая заслуга именно Уайлз

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп сделал первое назначение в своей администрации. Он назначил Сьюзен Уайлз главой аппарата Белого дома – впервые в истории Соединенных Штатов этот пост займет женщина.

Об этом сообщает Associated Press. 67-летняя Уайлз, отмечает издание, считается ключевой фигурой успешной избирательной кампании Трампа.

Например, именно она смогла организовать Трампу дисциплинированную кампанию и сделала так, что демократы почти до конца считали, что дела у Трампа в этом направлении не идут хорошо. Уайлз не имеет опыта работы в федеральном правительстве – зато имеет тесные связи с Трампом и отличается пониманием его мыслей и целей.

Задачей Уайлз будет работа с персоналом Белого дома, контроль доступа в Овальный кабинет и потока информации. Кроме того, Уайлз будет от имени президента везти переговоры с Конгрессом, должностными лицами исполнительной власти и внеправительственными политическими группами. С этими задачами она должна справиться, поскольку она неоднократно показывала себя как человек, способный руководить тяжелыми переговорами и конструктивно взаимодействовать с ключевыми союзниками президента.

"Сьюзи – это сильная, умная, инновационная личность, которая пользуется всеобъемлющим увлечением и уважением. Сьюзи будет без устали работать, чтобы снова сделать Америку великой", – прокомментировал назначение Уайлз сам Трамп.

Что известно о Сьюзен Уайлз

Уайлз родилась в 1957 году в Нью-Джерси. Ее отец – известный спортивный комментатор. В 1979 году она начала свою политическую карьеру в команде отцовского друга, политика Джека Кэмпа. А в 1980 году она уже приняла участие в президентской кампании Рональда Рейгана. В 1990-е годы ее карьера держалась на уровне – в частности, Уайлз работала начальником штаба мэра города Джексонвилл Джона Делани, а с 2004 по 2009 год – советником другого мэра Джексонвилла, Джона Пейтона.

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Общий стаж Уайлз в политике превышает 40 лет. Она работала на президентов, мэров, губернаторов, членов Конгресса, возглавляла предвыборные кампании ряда политических деятелей в США в 2010, 2016, 2018 и 2020 годах. В ее "портфолио" – Рик Скотт, Дональд Трамп и Рон ДеСантис. На Трампа она работала с 2016 года и внесла большой вклад в его победу на выборах и тогда, и в 2024 году. Кстати, именно Уайлз сделала так, что ДеСантис в январе 2024 года снял кандидатуру с президентской гонки.

Сьюзен Уайлз и Дональд Трамп. Фото Getty Images

В целом ее называют "самым ценным политическим советником в США". Правда, Уайлз иногда обвиняли в факте работы на Трампа, называя ее приспешником тоталитарного лидера. Впрочем, сама Уайлз искренне считает, что знает, "как устроен мир Трампа изнутри", поэтому убеждена – никто не имеет права судить ее за ту работу, которую она выполняет.

Во время совещания с Трампом. Фото Getty Images

У Уайлз есть дочь Кэролайн, которая некоторое время была членом команды Трампа и даже успела поработать в Белом доме, но уволилась в 2017 году, поскольку не прошла проверку ФБР. Сама Сьюзен была в браке с экс-гитаристом Lynyrd Skynyrd Ленни Уайлзом, за которого вышла замуж еще молодой – однако в 2017 году пара развелась. О ее сыне почти ничего не известно.

Напомним, выборы в США проходят в два этапа. Во вторник, 5 ноября, состоялось общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.

По информации СМИ, новая инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2025 года. На данный момент неизвестно, кто из высокопоставленных гостей примет участие в мероприятии. Особый интерес вызывает вопрос, посетит ли инаугурацию Джо Байден, снявший в июле 2024 года свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем будет заниматься Трамп в первые дни своего президентства. Предполагается, что по возвращении в Белый дом его решения будут касаться нелегальной миграции и добычи нефти. Он будет действовать быстро и решительно.