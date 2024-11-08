Перше призначення Трампа: Сьюзен Вайлз стане головою апарату Білого дому, що про неї відомо

В тому, що Трамп виграв вибори у 2016 та 2024 роках – чимала заслуга саме Вайлз

Переможець президентських виборів в США Дональд Трамп зробив перше призначення до своєї адміністрації. Він призначив Сьюзен Вайлз головою апарату Білого дому – вперше в історії Сполучених Штатів цю посаду обійме жінка.

Про це повідомляє Associated Press. 67-річна Вайлз, зазначає видання, вважається ключовою фігурою успішної виборчої кампанії Трампа.

Наприклад, саме вона змогла організувати Трампу дисципліновану кампанію та зробила так, що демократи майже до самого кінця вважали, що справи у Трампа в цьому напрямку не йдуть добре. Вайлз не має досвіду роботи у федеральному уряді – зате має тісні зв'язки з Трампом та відрізняється розумінням його думок та цілей.

Завданням Вайлз буде робота з персоналом Білого дому, контроль доступу до Овального кабінету та потоку інформації. Окрім цього, Вайлз буде від імені президента везти переговори з Конгресом, посадовими особами виконавчої влади та позаурядовими політичними групами. З цими завданнями вона повинна впоратися, оскільки вона неодноразово показувала себе, як людина, що здатна керувати важкими переговорами та конструктивно взаємодіяти з ключовими союзниками президента.

"Сьюзі — це сильна, розумна, інноваційна особистість, яка користується всеохопним захопленням і повагою. Сьюзі буде невтомно працювати, щоб знову зробити Америку великою", – прокоментував призначення Вайлз сам Трамп.

Що відомо про Сьюзен Вайлз

Вайлз народилася у 1957 році в Нью-Джерсі. Її батько – відомий спортивний коментатор. У 1979 році вона почала свою політичну кар'єру в команді батьківського друга, політика Джека Кемпа. А у 1980 році вона вже взяла участь у президентській кампанії Рональда Рейгана. В 1990-ті роки її кар'єра трималася на рівні – зокрема, Вайлз працювала начальником штабу мера міста Джексонвілл Джона Делані, а з 2004 по 2009 рік – радником іншого мера Джексонвіллу, Джона Пейтона.

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Загальний стаж Вайлз у політиці перевищує 40 років. Вона працювала на президентів, мерів, губернаторів, членів Конгресу, очолювала передвиборчі кампанії низки політичних діячів в США у 2010, 2016, 2018 та 2020 роках. У її "портфоліо" – Рік Скотт, Дональд Трамп та Рон ДеСантіс. На Трампа вона працювала з 2016 року та зробила великий внесок у його перемогу на виборах і тоді, і в 2024 році. Доречі, саме Вайлз зробила так, що ДеСантіс у січні 2024 року зняв кандидатуру з президентських перегонів.

Сьюзен Вайлз і Дональд Трамп. Фото Getty Images

Загалом її називають "найціннішим політичним радником в США". Щоправда, Вайлз іноді закидали факт роботи на Трампа, називаючи її поплічником тоталітарного лідера. Втім, сама Вайлз щиро вважає, що знає, "як влаштований світ Трампа зсередини", тому переконана – ніхто не має права судити її за ту роботу, яку вона виконує.

Під час наради із Трампом. Фото Getty Images

У Вайлз є донька Керолайн, яка деякий час була членом команди Трампа і навіть встигла попрацювати у Білому домі, але звільнилася у 2017 році, оскільки не пройшла перевірку ФБР. Сама Сьюзен була у шлюбі з ексгітаристом Lynyrd Skynyrd Ленні Уайлзом, за якого вийшла заміж ще молодою – проте у 2017 році вони розлучилися. Про її сина майже нічого не відомо.

Нагадаємо, вибори в США проходять у два етапи. У вівторок, 5 листопада, відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія.

За інформацією ЗМІ, нова інавгурація Дональда Трампа намічена на 20 січня 2025 року. На даний момент невідомо, хто з високопоставлених гостей візьме участь у заході. Особливий інтерес викликає питання, чи відвідає інавгурацію Джо Байден, який у липні 2024 року зняв свою кандидатуру із передвиборчих перегонів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим займатиметься Трамп у перші дні свого президентства. Передбачається, що після повернення до Білого дому його рішення стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти. Він діятиме швидко та рішуче.