Байден заговорил о снижении "напряжения" и впервые обратился к американцам после победы Трампа

Политик призвал всех "перестать враждовать"

Уходящий президент США Джо Байден впервые обратился к нации после победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября. Он отметил, что власть будет передана мирным путем.

Байден также позвонил Трампу и поздравил его с победой. Об этом сообщает ресурс Associated Press.

"Как всегда говорю, нельзя любить страну только тогда, когда побеждаешь. Нельзя любить ближнего только тогда, когда с ним соглашаешься", — сказал Байден в обращении к своему народу.

Уходящий президент США подчеркнул, что власть будет передана "мирным путем". По предварительным данным передача власти в Америке произойдет 20 января.

Джо Байден также отметил, что он не сомневается в честности и прозрачности избирательной системы. Он уже позвонил Трампу и поздравил его с победой. Кроме этого, он позвонил и проигравшей Камале Харрис, чтобы похвалить ее за проведенную кампанию.

"Звонил Трампу и Харрис. Подчеркнул, что не надо видеть друг в друге противников и враждовать. Нам надо снижать градус напряжения", — резюмировал Байден.

Напомним, выборы в США проходят в два этапа. Во вторник, 5 ноября, состоялось общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.

Согласно информации СМИ, новая инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2025 года. На данный момент неизвестно кто из высокопоставленных гостей примет участие в мероприятии. Особенный интерес вызывает вопрос, посетит ли инаугурацию Джо Байден, который в июле 2024 года снял свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Интересно, что в 2020 году Байден одержал победу на выборах, набрав 306 голосов выборщиков, оставив Трампа с 232 голосами. Тогда Трамп на инаугурацию Байдена не приехал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем займется Трамп в первые дни своего президентства. Предполагается, что после возвращения в Белый дом его решения будут касаться нелегальной миграции и добычи нефти. Он будет действовать быстро и решительно.