МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта: что ответили в Израиле

Высокопоставленных чиновников Израиля обвинили в ряде преступлений, а Тель-Авив обвинения отрицает

Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Об этом говорится в решении суда. Нетаньяху и Галланта обвиняют в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, которые якобы были совершены в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Суд посчитал, что Нетаньяху и Галлант "намеренно лишали гражданское население Сектора Газа предметов, необходимых для выживания". Речь идет о продовольствии, лекарствах, воде, топливе, электроэнергии.

Также суд выдал ордера на арест командиров ХАМАС Мохаммеда Дейфа и Яхьи Синвара, но их ликвидировали израильские военные.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт на вопрос о том, будет ли Нетаньяху будет арестован в Германии в случае вынесения обвинительного приговора, ответил утвердительно. Об этом сообщает Bild.

В то же время лидер партии ХДС Фридрих Мерц назвал решение МУС "подменой понятий преступника и жертвы".

Приговор Международного уголовного суда не оставили без внимания и в Израиле. Советник премьер-министра страны Дмитрий Гендельман на своей странице в Telegram подверг критике решение суда. Он обвинил МУС в том, что там решили "встать на сторону войны, развязанной иранским режимом против Израиля".

"МУС решил поддержать кампанию тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом, целью которой является изоляция Израиля от его союзников и содействие террористическим атакам против нашей страны", — заявил Гендельман.

Как сообщал "Телеграф" ранее, новый лидер ливанской радикальной группировки "Хезболла" Наим Кассем заявил о готовности к перемирию с Израилем и окончанию боевых действий в Ливане, но на определенных условиях.