В Иране открестились от покушения на Нетаньяху и назвали "виновных"

Израильский премьер обвинил Иран и группировку Хезболла в попытке покушения

В субботу, 19 октября, беспилотный летательный аппарат атаковал резиденцию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Кейсарии. Самого политика и его супруги Сары в тот момент в резиденции не было.

Об этом сообщил The Times of Israel. В офисе израильского премьер-министра заявили, что беспилотник был запущен из Ливана, где базируется проиранская радикальная исламистская группировка Хезболла. Сам Нетаньяху в соцсетях обвинил Иран и его союзников в попытке покушения на себя.

"Я говорю Ирану и его союзникам по оси зла: Каждый, кто причиняет вред гражданам Государства Израиль, заплатит за это высокую цену", — заявил премьер-министр Израиля.

В то же время представители Ирана в Организации объединенных наций отрицают ответственности Тегерана за покушение на премьер-министра Израиля. Как заявил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац, за организацией теракта стоит проиранская группировка Хезболла.

Атака беспилотника на дом Нетаньяху произошла после того, как Хезболла заявила о новой фазе борьбы с Израилем. В группировке добавили: они уже применили новые типы высокоточных ракет и беспилотников со взрывными устройствами.

Вот так выглядела резиденция Нетаньяху после удара БПЛА.

Город Кейсария расположен на западе Израиля и имеет выход к Средиземному морю. По данным Центрального статистического бюро Израиля, население на начало 2020 года составляло 5 343 человека.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Израиле митинговали против правительства Нетаньяху. Митингующие требовали соглашения с ХАМАСом.