Родился в Одессе и отдавал приказ уничтожить Мариуполь: в России назначили нового главу Воздушных сил

Под его руководством тяжелыми бомбардировщиками было совершено ковровое бомбометание густонаселенных территорий – города Мариуполя

В России назначили нового командующего Воздушных сил РФ. Им стал уроженец Одессы генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, который отдал приказы на уничтожение Мариуполя, а также имеет подозрения от СБУ в обстреле гражданских объектов. В 2024 году Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на его арест.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Кобылаше и какими предательскими поступками во время полномасштабного вторжения он известен. Отметим, что ранее глава ВС РФ руководил дальней авиацией России.

Информация о назначении была опубликована на сайте Министерства обороны страны-агрессора. На пост командующего дальней авиации, в свою очередь, назначен генерал-майор Сергей Кувалдин.

Сергей Кобылаш: что о нем известно

Родился 1 апреля 1965 года в городе Одесса.

В 1987 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков имени В. М. Комарова в России. После этого работал на должностях старшего летчика, командира звена и т.д.

В 1994 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина. Участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики, выполнил несколько десятков боевых вылетов.

В августе 2008 года участвовал в боях за Цхинвали в ходе войны в Грузии в качестве командира 368-го штурмового авиаполка.

Он также служил на должностях начальника отдела оперативно-тактической и армейской авиации Главного командования ВВС, заместителя начальника авиации ВВС.

В 2013 году Кобылашбыл назначен на должность начальника авиации Военно-воздушных сил.

24 июля 2024 года назначен командующим ВВС России — заместителем Главнокомандующего ВКС Российской Федерации.

Участие в войне против Украины

На сайте Главного управления разведки Украины указано, что Кобылаш принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Ответственен за нанесение самолетами стратегической авиации массированных ударов крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры. Это привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.

Впервые после окончания Второй мировой войны под его руководством тяжелыми бомбардировщиками было совершено ковровое бомбометание густонаселенных территорий – города Мариуполя.

Участие в других войнах

Также Кобылаш, как командующий дальней авиации, имен отношение к проведению операций ВКС РФ в Сирии, в ходе которых наносились ракетно-бомбовые удары по территории этой страны. Это привело к массовой гибели людей.

В августе 2008 года во время агрессии Москвы против Грузии как командир 368 штурмового авиационного полка руководил действиями подчиненных и лично как пилот штурмовика бомбил грузинские города. За участие в убийстве мирного населения был отмечен Путиным званием "Героя России".

Кроме того, во время 1-й и 2-й Чеченских вон он совершил десятки боевых вылетов – в неизбирательных бомбардировках территории Чечни, в том числе с использованием запрещенных кассетных и вакуумных бомб.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2024 года вместо министра обороны Сергея Шойгу был назначен Андрей Белоусов. Он пользуется большим доверием российского диктатора Владимира Путина.