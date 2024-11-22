"Конфликт вступает в решающую фазу": Туск сделал тревожное заявление по поводу войны

Политик отметил стойкость украинского народа

В пятницу, 22 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что война в Украине вступает "в решающую фазу", но как она закончится — неизвестно. По его словам, сейчас как никогда угроза глобального конфликта нависла над всем миром и она стала вполне реальной.

Так Туск прокомментировал "события последних десятков часов". Об этом сообщает издание Radio Zet.

"Война на востоке вступает в решающую фазу. Мы все знаем об этом. Мы чувствуем ее приближение, но она приближается к неизвестности. Никто из нас не знает, чем закончится этот конфликт, но мы знаем, что сейчас он приобретает весьма драматические размеры", — сказал премьер-министр Польши.

Туск подчеркнул, что события "последних нескольких десятков часов" показывают, что с точки зрения возникновения глобального конфликта угроза сейчас действительно серьезна и реальна.

При этом он подчеркнул, что безопасные и сильные нации — это те, которые имеют технологическое, интеллектуальное и "креативное" преимущество.

"Украина держится главным образом потому, что украинская нация оказалась созидательной, а многие люди смогли показать свою готовность противостоять вызовам", — резюмировал Туск.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял о том, что решение США по разрешению ударов американским оружием вглубь территории РФ может стать решающим моментом в войне.

По его словам, такая поддержка отчетливо демонстрирует России твердую позицию Запада

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Он подписал основы госполитики ядерного сдерживания. Отмечается, что теперь "ядерка" может быть применена, в частности, в случае достоверных данных о массовом пуске БпЛА и ракет в Россию.