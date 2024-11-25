Не только для боев: разведчик рассказал, зачем России военные КНДР

Россияне используют солдат КНДР для выполнения разных задач

Военнослужащие армии Корейской Народно-Демократической Республики уже участвуют в войне России против Украины, но их используют не только в боестолкновениях с ВСУ.

Подробнее об этом рассказал майор Национальной гвардии Украины, Герой Украины, командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБр Виталий ("Десна") Литвин в материале "Телеграфа": О ситуации на фронте, бойцах КНДР на стороне России, Трампе и смысле войны — интервью с разведчиком, Героем Украины.

Он отметил, что точное количество бригад КНДР постоянно различается (условно 4 бригады). Россияне используют эти подразделения для усиления границ и недопущения повторения Курской операции ВСУ. Пока Россия использует подразделения Северной Кореи как пограничников, свои боеспособные части она отправляет на временно оккупированные территории.

Речь идет о Запорожском, Покровском, Лиманском, Купянском направлениях, а также о Часовом Яре.

Таким образом, Кремль может освободить дополнительные силы и перебросить их в более активные районы ведения боевых действий. Это даст россиянам дополнительные подразделения, которые будут штурмовать позиции Сил обороны Украины.

В то же время Украине помогает Южная Корея. По словам Литвина, в Сеуле понимают, что КНДР наберется опыта и потом может совершить агрессию против них, как это уже было в 1950-е годы.

"Здесь важно понимание наших партнеров, что мы сражаемся не только с РФ, а теперь и с КНДР. Теперь видим, как международное сообщество восприняло их присутствие на Курщине. Постепенно Россия сможет их вводить и на территорию Украины. И это точно так же могут позволить", — отметил Литвин.

Как сообщал "Телеграф", Украину атаковали ракеты производства КНДР с электроникой из пяти стран.