В Сеуле за сутки выпало рекордное количество снега: в сети показали фото

Такого не было за 117 лет наблюдений

В столице Южной Кореи зафиксировали сильнейший снегопад за всю историю наблюдений. По данным местных синоптиков, там за ночь навалило 18 сантиметров снега.

Об этом пишет Yonhap. Отмечается, что непогода привела к проблемам с движением, ДТП и отключениям света.

Согласно данным Корейского метеорологического управления предыдущий рекорд для Сеула составлял 12,4 см в 1972. Наблюдения в стране ведутся с 1907 года.

В некоторых городах осадки были еще сильнее. Например, в Сувоне к югу от столицы выпал 21 сантиметр снега. Ожидается, что снег и дождь будут наблюдаться до утра четверга, хотя в некоторых провинциях непогода задержится до конца пятницы.

В Сеуле из-за обрушения снега три человека получили травмы, один из них в тяжелом состоянии. При этом в городе из-за обрыва линий электропередач наблюдались перебои с электричеством в 170 домохозяйствах.

В местных аэропортах было отменено 150 рейсов, из которых 71 международный. 89 пассажирских паромов были вынуждены приостановить работу.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что Киев тоже в скором времени столкнется с осадками в виде мокрого снега.