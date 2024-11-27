Дождь и сильный туман: в каких областях ожидается ухудшение погоды 28 ноября

Синоптики призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах

В большинстве областей Украины в четверг, 28 ноября, ожидается густой туман. Из-за ухудшения видимости на дорогах до 200-500 метров синоптики объявили желтый уровень опасности.

Атмосферный фронт с циклоном над Польшей принесет дожди в западные регионы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ухудшение видимости

Самая сложная ситуация ожидается в западных, северных и Винницкой областях, где 28 ноября ночью и утром образуется густой туман. Синоптики призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

I уровень опасности, желтый, Укргидрометцентр

Температура и осадки

По прогнозу известного синоптика Наталки Диденко, 28 ноября ночная температура воздуха будет колебаться от нуля до 4 градусов мороза, а на западе страны около нуля.

Днем столбики термометров покажут от +1 до +4 градусов тепла. На юге и западе страны будет несколько теплее от +4 до +8 градусов. В западных областях пройдут дожди.

Погода в столице

В Киеве в четверг существенных осадков не прогнозируется, однако ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров. Температура ночью будет 0-2 градуса мороза, днем — 0-2 градуса тепла. К вечеру в столице усилится южный ветер к порывистому.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Карпатах намело до метра снега. Однако стойких морозов синоптики не обещают.