Мокрый снег и облачность, но местами до +3 градусов: погода в Киеве на ближайшие дни

Ночь среды пока была самой морозной на этой неделе

В столице держится сильная облачность, принесшая с собой осадки в виде дождя и снега. В ближайшие дни синоптики не прогнозируют прояснения.

В течение 27-29 ноября температура днем будет колебаться в пределах 0…+3 градуса. Ночью будет находиться в коридоре -1…-6, как сообщили в Sinoptik.

Прояснения в среду, 27 ноября, не ожидается. Днем должен начаться мелкий снег, но он завершится еще до вечера. Дневная температура не вырастет выше 0 градусов, а ночью опустилась до -6 градусов. Сила ветра в этот день не превысит тихих 1 м/с.

На следующий день, 28 ноября, также прогнозируется сплошная облачность. Осадков не предвидится. Воздух днем прогреется до +3 градусов, а ночью остынет до -1 градуса. Наибольшие порывы ветра предполагаются вечером — легкие 2 м/с.

В течение всей пятницы, 29 ноября, в городе будет держаться сильная облачность. Утром начнется мелкий снег, к которому после обеда присоединится дождь, но вечером прогнозируется только последнее погодное явление. Температура в дневное время вырастет до +1 градуса, а ночью упадет до -1 градуса. Наибольшие порывы ветра будут в обед — легкие 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ожидается самая холодная ночь на этой неделе.