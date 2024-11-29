Украина официально поддержала протестующих в Грузии

Высказалась и о силовом разгоне

Украина поддержала протесты оппозиции в Грузии и осудила их силовой разгон, заявив о "многочисленных нарушениях" на состоявшихся месяц назад парламентских выборах в стране.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины. Отмечается, что сложившаяся в Грузии обостренная ситуация, — это следствие многочисленных нарушений на выборах 26 октября.

В своем заявлении МИД Украины призвало расследовать все нарушения, зафиксированные международными наблюдателями, и привлечь виновных к ответственности.

К тому же, Украина "разочарована" решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС.

"Это решение, как и применение силы против мирной акции протеста, является свидетельством сворачивания демократических процессов в стране в угоду Москве. Не зря руководство Грузии уже получило публичную похвалу от Кремля за действия вопреки европейскому выбору собственного народа", — говорится в заявлении.

Правительство Грузии Украина призывает уважать стремление большинства грузинского народа быть частью свободной и демократической Европы; вернуться к выполнению всех реформ, необходимых для обретения страной членства в ЕС; уважать право граждан Грузии на мирный протест и воздерживаться от насилия и провокаций.

Напомним, в конце октября в Тбилиси начались протесты после парламентских выборов. Тогда президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные проевропейские партии не признали результаты выборов. В конце октября в Тбилиси начались протесты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Грузии во время оглашения результатов выборов главу ЦИК облили краской.