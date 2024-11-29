Україна офіційно підтримала протестувальників у Грузії

Висловилась і про силовий розгін

Україна підтримала протести опозиції в Грузії та засудила їх силовий розгін, заявивши про "численні порушення" на парламентських виборах у країні, які відбулися місяць тому.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) України. Зазначається, що загострена ситуація, яка склалась в Грузії зараз, — це наслідок численних порушень на виборах 26 жовтня.

У своїй заяві МЗС України закликало розслідувати всі порушення, які зафіксували міжнародні спостерігачі, та притягнути винних до відповідальності.

До того ж Україна "розчарована" рішенням уряду Грузії призупинити до 2028 року переговори про вступ до ЄС.

"Це рішення, як і застосування сили проти мирної акції протесту, є свідченням згортання демократичних процесів у країні на догоду Москві. Не дарма керівництво Грузії вже отримало публічну похвалу від Кремля за дії всупереч європейському вибору власного народу", — йдеться у заяві.

Уряд Грузії Україна закликає поважати прагнення більшості грузинського народу бути частиною вільної та демократичної Європи; повернутися до виконання всіх реформ, необхідних для набуття країною членства в ЄС; поважати право громадян Грузії на мирний протест та утримуватися від насильства й провокацій.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Тбілісі почалися протести після парламентських виборів. Тоді президент Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні проєвропейські партії не визнали результатів виборів. Наприкінці жовтня у Тбілісі почалися протести.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Грузії під час оголошення результатів виборів голову ЦВК облили фарбою.