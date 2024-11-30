У боях за Алеппо помітили росіян. Вони вперше за 8 років атакували в Сирії - ЗМІ

Авіація ВКС Росії завдала удару по антиурядовим силам в Алеппо

У ніч на 30 листопада 2024 року літаки Повітряно-космічних сил Росії завдали удару по сирійському місту Алеппо, яке перейшло під контроль повстанців. Це сталося вперше із 2016 року.

Про це повідомив Reuters. За даними агентства, урядові війська Сирії здійснили "безпечне відведення" своїх сил з основних районів Алеппо, куди увійшли повстанці з "Хаят Тахрір аш-Шам".

Також влада закрила аеропорт Алеппо і перекрила всі дороги до міста.

Російські війська беруть участь у бойових діях у Сирії з вересня 2015 року: офіційною метою свого перебування в близькосхідній країні Москва називає необхідність підтримати "законний уряд" на чолі з Башаром Асадом та розгромити терористичні угруповання "Аль-Каїди", "Ісламської держави" та "Джебхат ан-Нусра".

Громадянська війна в Сирії триває з весни 2011 року — урядовим формуванням Башара Асада, яких підтримують Росія та Іран, протистоять різні опозиційні угруповання, яких підтримують країни НАТО і ЄС. Серед них виділяються США та Туреччина.

Водночас до міжнародної коаліції проти "ІДІЛ" також входять країни Організації Північноатлантичного договору та Європейського Союзу.

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