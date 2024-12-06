Дивізіон ЗРК та винищувачі: сирійська опозиція захопила базу ППО військ Асада та показала трофеї (фото, відео)

Опозиційні війська без спротиву зайняли 66-ту базу ППО армії Асада біля міста Хама

Сирійська опозиція в ході свого стрімкого наступу на війська режиму самопроголошеного сирійського президента Башара Асада продовжує захоплювати безліч трофеїв. Так, на одному з напрямків наступу повстанці захопили базу протиповітряної оборони сирійської урядової армії з усім, що там було – в тому числі зі старими літаками МіГ-21.

Про це повідомили ЗМІ опозиціонерів. Зазначається, що опозиційні війська без спротиву зайняли 66-ту базу ППО армії Асада біля міста Хама. Трофеями опозиційних військових стали:

чотири винищувачі МіГ-21, які, судячи з фото та відео, перебувають у польотопридатному стані;

невизначена кількість учбово-бойових літаків L-39;

дивізіон радянських стаціонарних зенітно-ракетних комплексів С-75 "Двіна" (не менше шести пускових установок) у придатному до використання стані;

До 40 вантажних автомобілів, більшість з яких у непридатному до використання вигляді.

Нагадаємо, сирійська армія та опозиційні угруповання, які припинили зіткнення після угоди про припинення вогню 2020 року, знову вступили в період конфлікту після масштабних атак угруповання "Хаят Тахрір Аль Шам". Повстанці за перші три дні наступу взяли під контроль 550 кв. км та 70 населених пунктів в провінціях Алеппо та Ідліб. Місто Алеппо теж захоплене опозицією. А 5 грудня опозиція взяла під контроль місто Хама.

Зазначимо, що армія Асада з початку наступу сирійської опозиції зазнала масштабних втрат не тільки в особовому складі, але й у військовій техніці. Рахунок втраченої техніки йде на сотні, до того ж майже всю техніку асадисти просто кинули, розбігаючись перед наступом опозиційних військ.