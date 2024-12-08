Хто отримав владу в Сирії: все про угруповання Хайят Тахрір аш-Шам

"Телеграф" зібрав інформацію про дане угруповання

У неділю, 8 грудня, сирійська опозиція повідомила про взяття столиці країни Дамаска, а президент Башар Асад разом із сім’єю бігли у невідомому напрямку. Головне місто країни зайняли бійці угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ, у перекладі "Організація визволення Леванту" — Ред).

Про те, що це за угруповання та яка у них ідеологія, розповідає "Телеграф". Ця організація була заснована в 2017 році внаслідок злиття наступних угруповань:

"Джебхат Фатх аш-Шам" (раніше "Фронт ан-Нусра");

"Фронт Ансар ад-Дін";

"Джейш ас-Сунна";

"Ліва аль-Хакк";

"Нур ад-Дін аз-Зенки".

"Джебхат ан-Нусра", вона ж "Фронт ан-Нусра" раніше була відділенням "Аль-Каїди" на території Лівану та Сирії. Саму "Аль-Каїду" міжнародне співтовариство визнало терористичною організацією.

Участь у створенні "Джебхат ан-Нусра" брав лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді. Ця організація в основному складається з мусульман-сунітів, а точніше салафітів. Салафізмом є течія у сунітському ісламі, основною догмою якого є боротьба за очищення ісламу від чужих, з погляду салафітів, елементів, привнесених ззовні, у тому числі з інших релігій та культур.

На сьогоднішній день "Хайят Тахрір аш-Шам" визнана терористичною організацією у США, Росії та Туреччині. Тим не менш, турецька влада розглядає цю організацію в якості союзника у боротьбі з "Аль-Каїдою", залишками "Ісламської держави" на території Сирії та інших організацій, які виступають за "джихад" (так у Корані називається "священна війна з невірними" — Ред.).

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російському президенту Володимиру Путіну пригадали слова 7-річної давності про війну у Сирії. Тоді він виступив із погрозами на адресу сирійських повстанців.