Эрдоган заявил, что Турция готова помочь Сирии после свержения режима Асада

Эрдоган сказал, что сегодня Турция стала сильнее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал большое заявление о ситуации в Сирии, объявив о завершении длительного противостояния. Режим Баас, существовавший более 60 лет, прекратил свое правление.

Его слова приводит CNN Turk.

Ключевыми тезисами выступления стали:

сирийский народ – братский для Турции;

готовность помочь в восстановлении страны;

планы возвращения сирийских беженцев из Турции на родину.

Турция приняла около 4,5 миллиона сирийцев за время конфликта. Теперь Эрдоган надеется, что они смогут вернуться домой. В настоящее время в Турции остается около 2,9 миллиона сирийцев.

Кроме того, турецкий президент отметил братские отношения между народами и гуманитарную поддержку пострадавших. Президент подчеркнул, что турецкая поддержка базируется не на выгоде, а глубокой культурной и исторической близости народов. "Сирийский народ – наш брат", — подчеркнул Эрдоган.

"Сегодня мы свободнее, чем вчера. Сегодня нас больше уважают, чем вчера. Сегодня мы увереннее, чем вчера", — заявил президент, подчеркивая падение режима Асада и его влияние на Турцию.

По его словам, Турция последовательно придерживалась принципов справедливости и мира в течение 13-летнего конфликта. Страна не превратила ситуацию в открытое противостояние, а пыталась действовать через диалог и взаимоуважение. Он также отметил, что Турция готова активно участвовать в процессе восстановления Сирии.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Турции могли знать о планах свергнуть режим Асада. Вероятно, Эрдоган кое-что не договаривает.